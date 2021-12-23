Киевстар с 1 января повышает стоимость услуг для абонентов тарифа Smart

Киевстар анонсировал увеличение услуг в линейке тарифов Smart и повышение их стоимости с 1 января 2022 года. Таким образом, корпоративные клиенты мобильного оператора получат еще больше полезных услуг для решения рабочих задач и общения с близкими.

Обновленные пакетные предложения станут выгоднее предыдущих. При этом, стоимость тарифа Smart будет увеличена всего на 50 грн. За эти деньги абоненты Киевстар получат дополнительные 80 минут для звонков на другие сети, которые также можно использовать и для звонков за границу на популярные направления (Италия, Польша , Чехия, Германия, РоSSия), и увеличенный объем МБ для доступа в интернет.

Как известно, новые абоненты не могут подключиться к линейке Smart (Smart +, Smart Max, Smart Business, Smart Business ++). Для всех старых абонентов Киевстар с Нового года данные тарифы останутся действительными, только изменится их стоимость и наполнение.

С 1 января 2022 года Киевстар изменит также условия пользования некоторыми сервисами для бизнеса. Так, для всех пользователей в среднем на 10% увеличится стоимость минуты переадресованного звонка с номера 0-800, которая не менялась уже более 7 лет. Изменения коснутся и стоимости услуги рассылки SMS Коммерческого контакт-центра - до 0,55 грн за 1 SMS.

Абоненты Киевстар, которых коснутся изменения, будут проинформированы о них в SMS-сообщениях или электронным письмом не позднее, чем за 7 дней до их введения.

Ранее сообщалось, что Киевстар дарит дополнительные бонусы абонентам за перевод средств на другие номера.