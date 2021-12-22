Киевстар дарит дополнительные бонусы абонентам за перевод средств на другие номера

Киевстар начислит дополнительные бонусы абонентам, которые с 20 декабря по 28 января воспользуются услугой Credit Transfer. При переводе средств на другие номера абоненты Киевстар получат бонус в тройном размере от суммы комиссии.

Киевстар дарит дополнительные бонусы абонентам за перевод средств на другие номера

Credit Transfer — это услуга перевода средств с мобильного счета Киевстар на другой мобильный номер любого оператора. Таким образом, при переводе средств на счет абонента Киевстар в период акции, отправителю будут начислены 9 грн, которые можно использовать для оплаты услуг связи, интернета.

Для перевода денег на другой мобильный счет с номера Киевстар, нужно нажать комбинацию *124*[сума]*380[номер]#.

При переводе до 20 грн (включительно) подтверждение не требуется. В случае перевода на мобильный счет суммы более 20 грн, отправитель получит ответ с указанием номера, суммы перевода и кодом подтверждения перевода. Например: Vy perekazuete YYY grn abonentu 380XXXXXXXXX. Dlya pidtverdzhennyia perekazu naberit ’*125# Vartist’ perekazu — 3.00grn.

Киевстар дарит дополнительные бонусы абонентам за перевод средств на другие номера

Проверьте правильность номера телефона и суммы, которую вы хотите перевести. Если все верно, наберите команду подтверждения перевода.

Когда средства будут перечислены с вашего номера на номер другого абонента, вы получите SMS-сообщение с подтверждением перевода и номером операции. SMS о зачислении средств будет также отправлено абоненту, который получит деньги.

Ранее сообщалось, какое выгодное предложение Киевстар подготовил для абонентов популярных тарифов "Домашний Интернет", "Все вместе" и "Киевстар ТВ".


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар сменил правила пополнения мобильного счета для своих абонентовКиевстар сменил правила пополнения мобильного счета для своих абонентов
Китай разрешил Tencent вновь публиковать обновления приложенийКитай разрешил Tencent вновь публиковать обновления приложений
Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали о самых дешевых тарифах на 2022 годКиевстар, Vodafone и lifecell рассказали о самых дешевых тарифах на 2022 год
Смартфон Vivo S12 будет несколько похож на последние iPhone и получит чип Dimensity 1100Смартфон Vivo S12 будет несколько похож на последние iPhone и получит чип Dimensity 1100
Киевстар запустил новый формат звонков для владельцев смартфонов XiaomiКиевстар запустил новый формат звонков для владельцев смартфонов Xiaomi
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи абонентовКиевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи абонентов
Киевстар подготовил выгодное новогоднее предложение для абонентов трех популярных тарифовКиевстар подготовил выгодное новогоднее предложение для абонентов трех популярных тарифов
Киевстар сменил правила пополнения мобильного счета для своих абонентовКиевстар сменил правила пополнения мобильного счета для своих абонентов
Киевстар выплатит вакцинированным абонентам по 150 гривен: как получить деньги на мобильный счетКиевстар выплатит вакцинированным абонентам по 150 гривен: как получить деньги на мобильный счет
Киевстар заставит lifecell заплатить 10 миллионов гривенКиевстар заставит lifecell заплатить 10 миллионов гривен
Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали о самых дешевых тарифах на 2022 годКиевстар, Vodafone и lifecell рассказали о самых дешевых тарифах на 2022 год
Киевстар запустил новый формат звонков для владельцев смартфонов XiaomiКиевстар запустил новый формат звонков для владельцев смартфонов Xiaomi
Киевстар упростил подключение eSIM для контрактных абонентовКиевстар упростил подключение eSIM для контрактных абонентов
Vodafone рассылает абонентам СМС-сообщения с новыми расценками на услугиVodafone рассылает абонентам СМС-сообщения с новыми расценками на услуги
Lifecell снижает стоимость тарифов для новых абонентов, которые перешли от Киевстар и VodafoneLifecell снижает стоимость тарифов для новых абонентов, которые перешли от Киевстар и Vodafone
Последние новости
Подгружаем последние новости