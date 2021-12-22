Киевстар дарит дополнительные бонусы абонентам за перевод средств на другие номера

Киевстар начислит дополнительные бонусы абонентам, которые с 20 декабря по 28 января воспользуются услугой Credit Transfer. При переводе средств на другие номера абоненты Киевстар получат бонус в тройном размере от суммы комиссии.

Credit Transfer — это услуга перевода средств с мобильного счета Киевстар на другой мобильный номер любого оператора. Таким образом, при переводе средств на счет абонента Киевстар в период акции, отправителю будут начислены 9 грн, которые можно использовать для оплаты услуг связи, интернета.

Для перевода денег на другой мобильный счет с номера Киевстар, нужно нажать комбинацию *124*[сума]*380[номер]#.

При переводе до 20 грн (включительно) подтверждение не требуется. В случае перевода на мобильный счет суммы более 20 грн, отправитель получит ответ с указанием номера, суммы перевода и кодом подтверждения перевода. Например: Vy perekazuete YYY grn abonentu 380XXXXXXXXX. Dlya pidtverdzhennyia perekazu naberit ’*125# Vartist’ perekazu — 3.00grn.

Проверьте правильность номера телефона и суммы, которую вы хотите перевести. Если все верно, наберите команду подтверждения перевода.

Когда средства будут перечислены с вашего номера на номер другого абонента, вы получите SMS-сообщение с подтверждением перевода и номером операции. SMS о зачислении средств будет также отправлено абоненту, который получит деньги.

Ранее сообщалось, какое выгодное предложение Киевстар подготовил для абонентов популярных тарифов "Домашний Интернет", "Все вместе" и "Киевстар ТВ".