Смартфон Xiaomi 11i Hypercharge со 120-Вт подзарядкой дебютирует в начале января

Смартфон Xiaomi 11i Hypercharge со 120-Вт подзарядкой дебютирует в начале января

Компания Xiaomi обнародовала тизер, говорящий о том, что анонс смартфонов серии 11i запланирован на первые дни наступающего года. Презентация аппаратов состоится 6 января в Индии.

Источник изображений: Xiaomi

В семейство войдёт модель Xiaomi 11i Hypercharge. Её особенностью станет технология сверхбыстрой подзарядки мощностью 120 Вт. Данная система позволит восполнять запас энергии с 0 % до 100 % всего за пятнадцать минут.

Известно, что новинка будет оборудована дисплеем с небольшим отверстием по центру в верхней области для одинарной фронтальной камеры. По слухам, в оснащение войдёт панель IPS с диагональю 6,67 дюйма, разрешением FHD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Говорится о применении процессора MediaTek Dimensity 920, работающего в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти LPPDR4X. Вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 составит 128 Гбайт.

Смартфон Xiaomi 11i Hypercharge со 120-Вт подзарядкой дебютирует в начале января

Смартфон якобы получит 16-мегапиксельную селфи-камеру и тройную тыльную камеру с датчиками на 108, 8 и 2 млн пикселей. Ёмкость аккумуляторной батареи составит 4500 мА·ч.

Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой MIUI 12.5. Сканер отпечатков пальцев расположится в боковой части.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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