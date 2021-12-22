Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи абонентов

Верховная Рада Украины приняла новый законопроект, согласно которому кардинально изменятся условия работы операторов сотовой связи. Киевстар, Vodafone и lifecell обязали взять на учет все смартфоны и телефонные номера. Всех остальных отключат от связи.

Киевстар, Vodafone и lifecell возьмут на учет часть абонентов, а остальных отключат от связи

В проекте закона №6183, который принял украинский Парламент, в течение нескольких ближайших лет в Украине возьмут на учет все смартфоны и мобильные номера украинцев. На Киевстар, Vodafone и lifecell возложили обязательство отслеживать и отключать от связи всех "подозрительных" абонентов.

В законопроекте также прописана норма, о разрешении гражданам иностранных государств пользоваться мобильной связью на территории Украины не более 120 дней.

Авторы документа уверены, что таким образом удастся защитить интересы государства. Закон позволит создать правовую базу, которая будет отвечать требованиям Министерства цифровой трансформации Украины.

Киевстар, Vodafone и lifecell возьмут на учет часть абонентов, а остальных отключат от связи

И еще один немаловажный нюанс: нардепы, которые работали над проектом данного закона, подсчитали, что его принятие будет приносить ежегодно в бюджет страны не менее 2 миллиардов гривен.

Если президент Владимир Зеленский подпишет принятый Радой документ, то он вступит в силу с 1 июля 2022 года. До этого времени Киевстар, Vodafone и lifecell должны ввести автоматизированную информационную систему учета международных идентификаторов.

Напомним, Киевстар подготовил выгодное новогоднее предложение для абонентов трех популярных тарифов.


Шевченко Лилия, Тудей

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