Киевстар подготовил выгодное новогоднее предложение для абонентов трех популярных тарифов

Киевстар анонсировал обновление тарифов "Домашний Интернет", "Все вместе" и "Киевстар ТВ", и предложит абонентам новые условия пользования этими тарифами уже с 1 января 2022 года.

Данные три тарифа были самыми популярными среди абонентов Киевстар в уходящем году. Услугой "Домашний Интернет" пользуется уже более 1 млн 200 тыс абонентов, а услугой "Все вместе" - почти 900 тысяч пользователей. Ее уникальность в том, что абоненты Киевстар могут тратить на домашний Интернет, мобильную связь и телевидение до 50% меньше, если будут платить за все вместе. По отдельности выходит дороже.

С 1 января 2022 года абонентам Киевстар предложат обновленные условия по использованию старых тарифов "Домашний Интернет", "Все вместе" и "Киевстар ТВ". У большинства новых предложений будет дополнительный объем услуг. Не позже чем за 7 дней до нововведения, украинцы получат СМС-сообщения, в которых им подробно опишут стоимость и пакет услуг. Если предложения не подойдут абонентам, они смогут самостоятельно выбрать новый тарифный план в соответствии с их потребностями.

Киевстар подключает Домашний интернет совершенно бесплатно. Стоимость абонплаты зависит от тарифа: 125, 200 или 300 гривен в месяц.

Если подключать тариф "Все вместе", куда входит мобильная связь, Киевстар ТБ и домашний интернет, то получится 200 гривен в месяц за все три услуги.

Ранее сообщалось, что Киевстар сменил правила пополнения мобильного счета для своих абонентов.