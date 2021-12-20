Philips представила бюджетный смартфон PH1 c чипом Unisoc и ценой от $78

Philips представила бюджетный смартфон PH1 c чипом Unisoc и ценой от $78

Давно прошли те времена. когда компания Philips была известна своими мобильными телефонами с высокой автономностью. Тем не менее, под голландским брендом до сих пор выпускаются смартфоны, хотя их разработка и производство перенесены в Китай. Одним из таких устройств является представленный сегодня Philips PH1, который отличается доступной ценой и довольно ёмкой батареей.

Источник изображений: Philips

Устройство построено на базе бюджетной 12-нм платформы UNISOC Tiger T310, которая сочетает четырёхъядерный процессор с одним 2-ГГц ядром Cortex-A75 и тремя Cortex-A53, а также графикой IMG PowerVR GT7200. Чипсет работает в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя может составлять 32, 64 или 128 Гбайт.

Philips представила бюджетный смартфон PH1 c чипом Unisoc и ценой от

Philips PH1 оснащён 6,5-дюймовой IPS-матрицей с разрешением HD+. В верхней части дисплея расположен каплевидный вырез для фронтальной камеры. Основная камера новинки состоит из двух сенсоров — главного, с разрешением 13 Мп, и 2-Мп датчика глубины.

Philips оснастила улютрабюджетный смартфон современным разъёмом USB Type-C. Присутствует и 3,5-мм разъём для наушников. В смартфоне используется аккумулятор на 4700 мА·ч, который, правда, не поддерживает быструю зарядку.

Philips представила бюджетный смартфон PH1 c чипом Unisoc и ценой от

Стоимость Philips PH1 начинается всего с $78 за модель с 4 Гбайт ОЗУ и 32-Гбайт накопителем. Модификация с 128 Гбайт постоянной памяти обойдётся в $120. Смартфон доступен в чёрном, синем и красном цветах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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