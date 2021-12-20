В "Дии" разрешили сгенерировать еще три типа COVID-сертификатов

С сегодняшнего дня на портале Дия можно сгенерировать еще три типа COVID-сертификатов: на основании результата ПЦР-теста, о выздоровлении и детский. Об этом сообщает пресс-офис Минцифры.

"Сгенерировать сертификат очень легко и удобно, поскольку в октябре Правительство упростило получение COVID-сертификатов. Теперь для этого не нужна электронная подпись, в том числе и в Дии. Подпись, для которой требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно согласия пользователя", - говорится в сообщении.

Сгенерировать сертификат на портале можно в несколько этапов:

Авторизоваться на портале Дия: https://diia.gov.ua/.

Выбрать раздел "Услуги" - "Здоровье" и выбрать нужный тип сертификата: "COVID-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте" или "Сертификат о выздоровлении от COVID-19"

Дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) в Дию.

Сообщается, что детям старше 12 лет, получившим хотя бы одну дозу вакцины, родители могут сгенерировать COVID-сертификат в разделе "Здоровье" - "COVID-сертификат о вакцинации". С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизироваться на портале через BankID, если у них уже есть банковская карта. А если у ребенка нет паспорта, это могут сделать родители.

COVID-сертификат на основании ПЦР-теста будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа. COVID-сертификат о выздоровлении можно получить не ранее 15-го дня после подтверждения врачом диагноза COVID-19 и внесения данных в ЭСОЗ. Такой COVID-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза.

Напомним, что с 8 ноября в Украине ввели сертификат о выздоровлении от коронавируса. Сгенерировать сертификат в "Дии" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему.