В "Дии" разрешили сгенерировать еще три типа COVID-сертификатов

Для генерирования сертификатов больше не требуется электронная подпись, достаточно пользовательского согласия.

В "Дии" разрешили сгенерировать еще три типа COVID-сертификатов
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

С сегодняшнего дня на портале Дия можно сгенерировать еще три типа COVID-сертификатов: на основании результата ПЦР-теста, о выздоровлении и детский. Об этом сообщает пресс-офис Минцифры.

"Сгенерировать сертификат очень легко и удобно, поскольку в октябре Правительство упростило получение COVID-сертификатов. Теперь для этого не нужна электронная подпись, в том числе и в Дии. Подпись, для которой требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно согласия пользователя", - говорится в сообщении.

Сгенерировать сертификат на портале можно в несколько этапов:

  • Авторизоваться на портале Дия: https://diia.gov.ua/.
  • Выбрать раздел "Услуги" - "Здоровье" и выбрать нужный тип сертификата: "COVID-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте" или "Сертификат о выздоровлении от COVID-19"
  • Дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) в Дию.

Сообщается, что детям старше 12 лет, получившим хотя бы одну дозу вакцины, родители могут сгенерировать COVID-сертификат в разделе "Здоровье" - "COVID-сертификат о вакцинации". С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизироваться на портале через BankID, если у них уже есть банковская карта. А если у ребенка нет паспорта, это могут сделать родители.

COVID-сертификат на основании ПЦР-теста будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа. COVID-сертификат о выздоровлении можно получить не ранее 15-го дня после подтверждения врачом диагноза COVID-19 и внесения данных в ЭСОЗ. Такой COVID-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза.

Напомним, что с 8 ноября в Украине ввели сертификат о выздоровлении от коронавируса. Сгенерировать сертификат в "Дии" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему.

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