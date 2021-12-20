Realme рассказала об уникальных особенностях смартфона GT 2 Pro

Realme рассказала об уникальных особенностях смартфона GT 2 Pro

Компания Realme провела презентацию, посвящённую инновационным возможностям, которые предоставит флагманский смартфон GT 2 Pro. Фактический анонс этого аппарата состоится в ближайшее время.

Источник изображения: Realme

«Сердцем» устройства послужит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Он объединяет восемь вычислительных ядер, включая мощное ядро Kryo Prime с тактовой частотой до 3,0 ГГц, движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine седьмого поколения, передовой графический ускоритель Adreno и модем Snapdragon X65 5G.

Realme рассказала об уникальных особенностях смартфона GT 2 Pro

Сообщается, что тыльная панель корпуса выполнена из биоматериала Sabic. При его изготовлении используются опавшие листья и бумажная масса. Применение биоматериала Sabic по сравнению с обычным производством позволяет сократить выбросы углерода в атмосферу на 63 % в расчёте на килограмм.

Realme рассказала об уникальных особенностях смартфона GT 2 Pro

Realme GT 2 Pro станет первым в мире смартфоном, оборудованным камерой с оптикой, обеспечивающей угол поля зрения в 150 градусов. Кроме того, упомянут режим «рыбий глаз» (fisheye).

Realme рассказала об уникальных особенностях смартфона GT 2 Pro

Смартфон получит антенную решётку с матричной системой (Antenna Array Matrix System). Она включает сверхширокополосный антенный переключатель HyperSmart, усилитель Wi-Fi Enhancer и блок NFC с охватом 360 градусов. Для HyperSmart предусмотрено использование 12 антенн со всех сторон корпуса аппарата, обеспечивающих высокое качество сигнала.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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