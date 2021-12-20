lifecell запустил новый тарифный план всего за 75 гривен

Мобильный оператор lifecell представил новый тарифный план "Школьный life". Этот тариф станет одним из самых бюджетных в линейке lifecell. Его стоимость составляет всего 75 гривен за 4 недели.

Новый тариф одного из самых крупных мобильных операторов в Украине идеально подходит для школьников, соответственно, он получил свое название. В список услуг в данном тарифе входят:

безлимитные звонки внутри сети lifecell;

безлимитные звонки на два выбранных номера;

7 Гб мобильного интернета;

неограниченный трафик на социальные сети (Facebook, Instagrem, Twitter) и государственный портал "Дия"

За 4 недели пользования абоненты "Школьный life" должны оплатить 2,68 гривны в день или суммарно 75 гривен. Воспользоваться выгодным тарифом могут не только школьники, но и другие категории абонентов, кого устраивает пакет услуг.

Мобильный оператор предупреждает, что абоненты тарифного плана могут подлежать стандартной тарификации, если своевременно не пополнить счет по тарифу.

Недавно lifecell представил еще один тарифный план "Смарт Лайф Феномен". Тариф содержит 20 ГБ интернета и 750 минут на все мобильные сети по Украине (в том числе lifecell). Преимущество тарифа "Смарт Лайф Феномен" состоит в том, что его абоненты получат возможность свободно распоряжаться минутами и гигабайтами в рамках пакета в течение 365 дней, оплатив 50 грн за подключение и еще 100 гривен за пользование услугами.

Напомним, Киевстар заставит lifecell заплатить 10 миллионов гривен за обман абонентов.