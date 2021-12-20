Киевстар сменил правила пополнения мобильного счета для своих абонентов

Киевстар изменил правила пополнения мобильного счета. В частности, мобильный оператор снизил минимальную сумму пополнения баланса. Речь идет о тех случаях, когда абоненты Киевстар пополняют счет в отделениях банков, почты или на кассах супермаркетов. Во всех этих местах теперь можно пополнить счет на любую сумму, начиная с 1 копейки.

Киевстар сменил правила пополнения мобильного счета для своих абонентов

Во всех остальных случаях, если абонент Киевстар захочет пополнить мобильный счет, нужно будет по-прежнему заплатить как минимум 10 грн.

Пополнить счет абоненты мобильного оператора могут через сайт Киевстар, приложение “Мой Киевстар”, систему IVR по номеру 899, пополнение через USSD код на номер *134#.

Абоненты Киевстар имеют возможность не только пополнять свой мобильный счет или номер другого мобильного оператора, но и перечислить деньги на банковский счет, оплатить коммунальные услуги, услуги страхования, погасить штрафы и кредиты, купить билет на концерт или уплатить стоимость поезда в общественном транспорте или парковочное. место. Все это можно сделать с помощью услуги "Киевстар Смарт-Деньги".

Киевстар сменил правила пополнения мобильного счета для своих абонентов

Напомним, Киевстар выплатит вакцинированным абонентам, которые оформили специальную карту "еПоддержка" для получения 1000 грн в рамках государственной программы через Альфа-Банк, дополнительно по 150 гривен на мобильный счет.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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