В Нидерландах обнаружили аксессуары для защиты от 5G с радиоактивным излучением

Людям, которые используют какие-либо аксессуары для защиты от якобы вредного воздействия сетей связи пятого поколения (5G), стоит повнимательнее присмотреться к этим предметам. Недавно специалисты Управления по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) Нидерландов изучили 10 продуктов данной категории и пришли к выводу, что все они в некоторой степени являются радиоактивными.

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В сообщении сказано, что все рассматриваемые аксессуары для защиты от 5G имеют слабое излучение, но и оно при длительном воздействии может оказывать негативное воздействие на здоровье. Также отмечается, что предметы, в составе которых имеются радиационные материалы, запрещено продавать в соответствии с действующим в Нидерландах законодательством.

«Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК и вызвать, например, покраснение кожи. Изученные продукты имеют низкий уровень радиации. Однако тот, кто носит такое изделие в течение длительного периода (24 часа в сутки в течение года), может подвергнуться воздействию радиации, которая превышает предел допустимого облучения кожи, установленный в Нидерландах. Во избежание связанных с этим рисков ANVS призывает владельцев таких вещей не носить их впредь», — говорится в сообщении ведомства.

Идеи о вредном воздействии 5G-сетей на здоровье людей находят сторонников по всему миру. Случаи вандализма в отношении вышек с базовыми станциями 5G фиксировались в разных странах. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения считает 5G безопасной технологией. Представители ВОЗ неоднократно говорили, что нет принципиальных отличий в характеристиках радиосигналов 5G, 4G и 3G.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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