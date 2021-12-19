Apple не признала себя монополистом в Индии из-за слишком маленькой доли рынка

Apple обратилась к индийскому антимонопольному регулятору с ходатайством о прекращении рассмотрения дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Компания аргументировала свою позицию тем, что её доля рынка в стране слишком мала, чтобы можно было говорить о монополии.

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Комиссия по конкуренции Индии (CCI) инициировала расследование после обвинений в адрес Apple : компания предположительно наносит ущерб конкуренции, вынуждая разработчиков приложений использовать исключительно свою систему оплаты, комиссионные в которой составляют до 30 % от каждой транзакции. В адресованном CCI заявлении Apple подчёркивается, что доля компании на индийском рынке составляет от 0 до 5 %, в то время как Google контролирует от 90 до 100 % рынка — ОС Android работает на подавляющем большинстве смартфонов в стране.

Истцом по данному делу выступает некоммерческая организация «Together We Fight Society» — в её заявлении утверждается, что Apple со своей iOS доминирует на рынке нелицензируемых операционных систем. Apple же уверена, что в рассмотрении дела следует учесть показатели по рынку в целом, включая лицензируемые платформы, в том числе Android. Компания также предположила, что истец действует от имени других субъектов, находящихся в состоянии спора с Apple . Apple не привела никаких документальных подтверждений своей позиции, но, по данным Counterpoint Research, на долю iOS в конце 2020 года приходилось около 2 % из всех 520 млн смартфонов в Индии, причём за последние 5 лет доля платформы удвоилась.



