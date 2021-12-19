Киевстар выплатит вакцинированным абонентам по 150 гривен: как получить деньги на мобильный счет

Киевстар будет начислять своим абонентам 150 бонусных гривен на счет. Речь идет о вакцинированных гражданах, которые оформили специальную карту єПідтримка для получения 1000 грн в рамках государственной программы через Альфа-Банк.

Киевстар выплатит вакцинированным абонентам по 150 гривен: как получить деньги на мобильный счет

Оформить виртуальную карту можно в цифровом банке Sense SuperApp, а затем в приложении "Дия" выбрать счет для получения средств. Оформление карты бесплатное и без дополнительной оплаты за обслуживание. Начисление 1000 гривен начнется с 19 декабря. Бонусы на мобильный счет Киевстар начислятся через 3 дня после открытия карточки.

Новые клиенты Sense SuperApp, являющиеся абонентами Киевстар, кроме 1000 грн от государства, получат на свой счет программы вознаграждений Cash'U Club дополнительные 100 грн и 50 грн на мобильный счет Киевстар.

Использовать бонусные средства можно и через любую другую цифровую карту Альфа- банка. Например, карту Cameleon, с которой клиенты получают до 7 категорий кэшбека, бесконечный льготный период на кредитные средства всего под 0,01% годовых и другие преимущества. А бонусные средства на счете Киевстар можно использовать для оплаты дополнительных услуг, мобильного интернета и звонков в роуминге.

Альфа-банк стал одним из банков, участвующих в программе выплат 1000 гривен вакцинированным украинцам. Оформить специальную карту "єПідтримка" граждане также смогут в приложении Приват24 или monobank.

Ранее сообщалось, что "Дия" запустит новые COVID-сертификаты о третьей дозе вакцины.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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