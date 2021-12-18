Vivo показала грядущие смарт-часы Wach 2, которые смогут работать без смартфона

Vivo показала грядущие смарт-часы Wach 2, которые смогут работать без смартфона

На 22 декабря Vivo назначила мероприятие по запуску новых продуктов. На нём будут представлены смартфоны Vivo S12 и новые смарт-часы Watch 2. Предстоящее устройство было показано на двух живых снимках, опубликованных официальным аккаунтом Vivo на Weibo.

Источник изображений: Vivo

Кроме того, компания поделилась изображениями, которые раскрывают некоторые подробности о грядущем устройстве. Благодаря одному из них стало известно, что Vivo Watch 2 будут использовать дополнительный сопроцессор, который позволит продлить время автономной работы.

Vivo показала грядущие смарт-часы Wach 2, которые смогут работать без смартфона

Новый тизер подтверждает, что Vivo Watch 2 смогут работать до семи дней без подзарядки независимо от смартфона при активированной передаче данных в сотовых сетях, голосовыми звонками и отслеживанием спортивных упражнений. Время автономной работы увеличится до 14 дней при использовании часов совместно со смартфоном.

Vivo показала грядущие смарт-часы Wach 2, которые смогут работать без смартфона

Vivo Watch 2 получат круглый OLED-экран и будут представлены как минимум в двух цветах: чёрном и серебристом. Кроме того, устройство будет доступно в двух размерах: 42 и 46 мм.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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