Киевстар заставит lifecell заплатить 10 миллионов гривен

Оператор сотовой связи Киевстар решил, что lifecell нарушает правила ведения бизнеса и слишком настойчиво рекламирует свои услуги. Чтобы это пресечь мобильный гигант написал на конкурента жалобу.

Киевстар заставит lifecell заплатить 10 миллионов гривен за обман абонентов

Киевстар написал жалобу на lifecell в Антимонопольный комитет Украины. По мнению экспертов Киевстара третья по числу абонентов в стране сотовая компания нечестно рекламирует свои услуги. АМКУ провел в связи с полученной жалобой соответствующую проверку и оштрафовал lifecell на 10,5 миллионов гривен.

В АМКУ пояснили, что оператор в промо-материалах и рекламных роликах неоднозначно подчеркивал свои преимущества в сравнении с другими компаниями, что могло ввести пользователей в заблуждение. Многомиллионный штраф был назначен lifecell в связи с защитой рынка от недобросовестной конкуренции.

Киевстар заставит lifecell заплатить 10 миллионов гривен за обман абонентов

В своей рекламе lifecell неоднократно называл себя "лидером нового поколения интернета". Акцент был сделан на покрытии 4G и 5G, а также lifecell утверждал в рекламной акции, что является "№1 в роуминге для интернета", "№1 для смартфонов". Однако компания умолчала об остальных технических показателях качества мобильной связи, что могло ввести абонентов в заблуждение.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали о самых дешевых тарифах на 2022 год.


Шевченко Лилия, Тудей

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