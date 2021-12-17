Vivo готовит смартфон iQOO U5 с чипом Dimensity 810 и 50-Мп камерой

Vivo готовит смартфон iQOO U5 с чипом Dimensity 810 и 50-Мп камерой

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл информацию о смартфоне Vivo с кодовым обозначением V2165A. Ожидается, что на коммерческом рынке этот аппарат дебютирует под названием iQOO U5.

Источник изображения: Vivo

Известно, что новинка будет оборудована дисплеем AMOLED размером 6,58 дюйма по диагонали с разрешением Full HD+ (1080?240 точек). Фронтальная камера сможет формировать 8-мегапиксельные изображения. В состав тыльной камеры войдут датчики на 50 и 2 млн пикселей.

Кремниевым «сердцем», как сообщается, послужит процессор Dimensity 810 разработки MediaTek. В состав данного решения входят восемь вычислительных ядер, графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2 и модем 5G.

Покупатели смогут выбирать между версиями с 4, 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составит 128 и 256 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью около 5000 мА·ч.

Vivo готовит смартфон iQOO U5 с чипом Dimensity 810 и 50-Мп камерой

Источник изображения: MediaTek

Указаны габариты и вес — 164 ? 75,84 ? 8,25 мм и 185 г. Говорится о наличии сканера отпечатков пальцев, но пока не ясно, где он будет расположен.

Кроме того, сообщается о подготовке модели iQOO U5x. Она выйдет в модификациях с поддержкой 5G и без. Первая получит процессор Qualcomm Snapdragon 480+, вторая — чип MediaTek Helio G88.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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