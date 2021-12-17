Смартфон Vivo S12 будет несколько похож на последние iPhone и получит чип Dimensity 1100

Смартфон Vivo S12 будет несколько похож на последние iPhone и получит чип Dimensity 1100

Интернет-источники раскрыли технические характеристики смартфона Vivo S12, который вместе со старшим собратом Vivo S12 Pro дебютирует на следующей неделе — 22 декабря.

Источник изображения: China Telecom

Источником информации и изображения новинки стала база оператора China Telecom. Сообщается, что аппарат получит 6,44-дюймовый дисплей AMOLED традиционной плоской формы. Речь идёт о панели формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. В верхней части экрана предусмотрен вырез для двойной фронтальной камеры: она вберёт в себя 44-мегапиксельный основной блок и 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой.

Сзади расположится тройная камера. Она совместит 108-мегапиксельный ключевой сенсор, 8-мегапиксельный компонент с ультраширокоугольной оптикой и 2-мегапиксельный макромодуль. «Сердцем» послужит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1100 с интегрированным модемом 5G. Объём оперативной памяти составит 8 и 12 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя — 256 Гбайт.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч с поддержкой 44-ваттной подзарядки через порт USB Type-C. Упомянут экранный сканер отпечатков пальцев. Гнездо для наушников на 3,5 мм не предусмотрено.

В продажу поступят цветовые варианты Shimmering Black, Warm Gold и Lake Blue. Цена составит от $470.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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