Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали о самых дешевых тарифах на 2022 год

Киевстар, Vodafone и lifecell ежегодно пересматривают свои тарифные планы. У каждого из мобильных операторов есть бюджетные тарифы, которые доступны для школьников, студентов и пенсионеров. Их стоимость в 2022 году останется неизменной.

Самые дешевые тарифы у Киевстар – это "Звонки для родителей" и "Киевстар семья". Их стоимость 75 и 100 грн/4 недели соответственно. Первый тариф включает в себе безлимит на звонки внутри сети и 100 МБ для серфинга в Интернете, стоимость звонков на номера других операторов составляет 60 копеек за минуту. Тариф "Киевстар семья" вмещает 6 ГБ трафика, безлимитные звонки на Киевстар, 60 минут на другие мобильные, городские и за границу, а также 60 SMS по Украине.

Vodafone с 24 декабря повышает стоимость своего самого дешевого тарифного плана Vodafone 4G Smart XS. Теперь за услуги связи и интернета абонентам придется платить ежемесячно 55 гривен, вместо 45 гривен.

Отдельно у мобильного оператора есть тарифные планы для планшетов, смарт-часов и других гаджетов. Им предлагается 500 МБ и 50 минут на разговоры, и 10 ГБ и 18 ГБ трафика в месяц. Стоимость таких пакетов от Vodafone 50, 100 и 160 гривен соответственно.

У lifecell есть дешевый тариф "Просто Лайф", который за 70 грн/ 4 недели предлагает абонентам 5 ГБ интернета и 250 мин на все мобильные номера по Украине (включая lifecell). Самый "напичканный" тарифный план "Вільний Лайф" в 2022 году будет стоить 150 грн/4 недели. За эту сумму абоненты lifecell получат безлимитный Интернет, который можно бесплатно раздавать через устройства, а также 1500 мин на все номера по Украине.

Ранее сообщалось, что lifecell запустил новый тарифный план с оплатой на год вперед.