lifecell запустил новый тарифный план с оплатой на год вперед

Мобильный оператор lifecell представил новый тарифный план "Смарт Лайф Феномен". Его абоненты получат пакет услуг на год вперед, сэкономив немалую сумму. За подключение к новому тарифу абоненты должны заплатить 50 гривен.

lifecell запустил новый тарифный план с оплатой на год вперед

Преимущество тарифа "Смарт Лайф Феномен" состоит в том, что его абоненты получат возможность свободно распоряжаться минутами и гигабайтами в рамках пакета в течение 365 дней.

Тариф содержит 20 ГБ интернета и 750 минут на все мобильные сети по Украине (в том числе lifecell). Абонент может пользоваться остатком услуг, который не "сгорает" на счете, пока не будут использованы все минуты и гигабайты в пакете.

lifecell запустил новый тарифный план с оплатой на год вперед
Подключиться к новому тарифу от lifecell можно с 15 декабря 2021 года по 29 марта 2022 года включительно, заплатив всего 100 гривен за полный пакет услуг.

Все абоненты lifecell, которые подключат "Смарт Лайф Феномен", будут переведены на тариф "Смарт Лайф". Пакет услуг на 365 дней будет сохранен за ними до полного использования или до окончания периода его действия.

Действующие абоненты могут перейти на "Смарт Лайф Феномен", набрав комбинацию *439# и оплатив 50 гривен за подключение. Новые абоненты смогут подключить этот тариф, приобретя в розничных сетях стартовый пакет "Смарт Лайф" или "Универсальный". Стоимость пакета услуг по тарифу составляет 150 грн. Для персонифицированных/зарегистрированных абонентов – 130 грн, а для абонентов, переходящих в lifecell от других операторов (MNP-абонентов), ? 100 грн.

Напомним, lifecell снижает стоимость тарифов для новых абонентов, перешедших от Киевстар и Vodafone.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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