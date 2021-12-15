Киевстар упростил подключение eSIM для контрактных абонентов

Киевстар предлагает своим контрактным абонентам подключить eSIM удалённо, без личного обращения с паспортом в один из магазинов мобильного оператора.

Теперь, чтобы подключить дополнительный номер, абонентам мобильного оператора нужно указать на сайтеshop.kyivstar.ua такие данные: ФИО, номер паспорта, адрес, выбрать способ доставки контракта (курьер или доставка Новой Почты).

Абонентам Киевстар необходимо оплатить стоимость первого подключения на выбранный тарифный план, после чего ему станет доступным QR-код, отсканировав который, он уже сможет воспользоваться услугой отложенного контракта. Полноценное подписание контракта станет возможно, как только его доставит курьер или почта, что происходит обычно в течение нескольких дней.

Напомним, что eSIM – это виртуальная карта, которая позволяет активировать тарифный план сотовой связи сотового оператора без необходимости использовать физическую карту. На одну eSIM можно установить до 5 номеров.

В сети Киевстар только за последний год количество смартфонов, поддерживающих eSIM, увеличилось на 160%, а за время, когда услуга eSIM стала доступна для абонентов подписки и контракта, ее подключили более 50 тыс. абонентов.

Для этой категории абонентов Киевстар предлагает отдельные тарифы: "Ваш старт", "Ваш выбор", "Ваш оптимум", "Ваш комфорт", "Ваш безлим". Стоимость этих пакетов от 100 до 150 грн в месяц.

Ранее сообщалось, что с 17 декабря Киевстар обновляет стоимость популярной услуги для абонентов.