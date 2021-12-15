Vodafone рассылает абонентам СМС-сообщения с новыми расценками на услуги

Vodafone рассылает своим абонентам смс-сообщения с новыми расценками на тарифы услуг. С 24 декабря стоимость самого дешевого тарифа мобильного оператора Vodafone 4G Smart XS подорожает на 20%. Теперь за услуги связи и интернета абонентам придется платить ежемесячно 55 гривен, вместо 45 гривен.

Vodafone рассылает абонентам СМС-сообщения с новыми расценками на услуги: на сколько подорожает связь с 24 декабря

Так, уже через неделю абонентская плата по тарифу Vodafone 4G Smart XS вырастет на 10 гривен. При этом, данный тариф останется самым дешевым в линейке Vodafone.

Vodafone рассылает абонентам СМС-сообщения с новыми расценками на услуги: на сколько подорожает связь с 24 декабря

Vodafone также повышает стоимость звонков за границу абонентам греческих, израильских, индийских, испанских, канадских, немецких, польских, португальских, роSSийских, румынских, словацких, английских, американских, венгерских, французских, чешских, шведских операторов до 20 грн за 20 мин в сутки.

Звонки в Австралию, Бангладеш, Бельгию, Ватикан, Данию, Ирландию, Италию, Казахстан, Китай, Кипр, Мальту, Нигерию, Нидерланды, Норвегию, Пакистан, РоSSию, Узбекистан, Хорватию, Швейцарию будут стоить за 5 минут в сутки 25 грн.

Vodafone также повышает стоимость текстовых сообщений на 1 грн. Вместо 2 грн, которые абоненты платили раньше, теперь за СМС придется заплатить 3 грн.

В рамках акции "С Vodafone все свои" абоненты мобильного оператора могут получить безлимит на общение в мессенджерах и на звонки на номера всех украинских мобильных операторов абсолютно бесплатно. Подключить услугу можно до 31 января 2022 включительно. Завершится действие акции 28 января 2022 года.

Напомним, Vodafone дарит своим абонентам дополнительную SIM-карту для смартфона или планшета в рамках акции "Интернет для 2-го девайса".


Лобанова Єлизавета, Тудей

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