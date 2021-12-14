Google разрабатывает операционную систему для загадочного «инновационного AR-устройства»

Google разрабатывает операционную систему для загадочного «инновационного AR-устройства»

Компания Google нанимает сотрудников в команду Augmented Reality OS, которая займётся созданием программного обеспечения для «инновационного устройства дополненной реальности». На это указывает список вакансий, обнаруженный ресурсом 9to5Google. Команду возглавляет присоединившийся к Google на этой неделе Марк Луковски (Mark Lucovsky), который работал в Meta над созданием альтернативы Android и был соавтором Windows NT.

Источник изображения: The Verge

Согласно списку вакансий Google, команда по разработке ОС для AR-устройств будет создавать «программные компоненты, которые контролируют и управляют оборудованием в продуктах дополненной реальности компании». Это далеко не первый опыт в разработке программного обеспечения для дополненной реальности для Google, в портфолио которой уже есть такие продукты, как ARCore для Android и Project Tango. А наделавшие в своё время немало шума очки дополненной реальности Google Glass, ориентированные на бизнес и корпоративный сектор, в настоящее время работают под управлением Android.

В одном из объявлений о вакансии Google сообщает, что компания сосредоточена на том, чтобы «сделать иммерсивные вычисления доступными для многих людей через мобильные устройства». Сообщается, что старший инженер команды будет нести ответственность за «помощь в создании привлекательных возможностей дополненной реальности на настраиваемой программно-аппаратной платформе». Сообщается, что Google также ищет в новую команду специалистов по камерам и устройствам ввода.

Хотя большинство вакансий открыты в США, некоторые специалисты будут работать в Ватерлоо, Канада. Именно там базируется компания North, специализирующаяся на дополненной реальности, которую Google приобрела в прошлом году. Напомним, что North стоит за умными очками Focals.

Судя по этой информации, Google, похоже, всё более серьёзно относится к разработке и выпуску AR-оборудования. Возможно, компания готовится представить конкурента первой AR-гарнитуре Apple, которая, согласно утечкам, дебютирует в следующем году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мобильный оператор Vodafone предупредил своих клиентов о повышении тарифов на связьМобильный оператор Vodafone предупредил своих клиентов о повышении тарифов на связь
Киевстар и другие операторы ограничат клиентам безлимитный мобильный интернетКиевстар и другие операторы ограничат клиентам безлимитный мобильный интернет
Киевстар, Vodafone и lifeсell не будут предоставлять клиентам безлимитный мобильный интернетКиевстар, Vodafone и lifeсell не будут предоставлять клиентам безлимитный мобильный интернет
Мобильное направление Samsung теперь будет называться MX BusinessМобильное направление Samsung теперь будет называться MX Business
Чрезвычайники анонсировали мобильное приложение "Спасение в горах"Чрезвычайники анонсировали мобильное приложение "Спасение в горах"
Блок рекламы


Похожие новости
Google выпустила первую бета-версию Android 12L — специальной версии ОС для складных смартфонов и планшетовGoogle выпустила первую бета-версию Android 12L — специальной версии ОС для складных смартфонов и планшетов
Неизвестный попытался похитить персональную информацию со сданного на гарантийный ремонт Google Pixel 5AНеизвестный попытался похитить персональную информацию со сданного на гарантийный ремонт Google Pixel 5A
Google Play распространяет вирусы, которые опасны для AndroidGoogle Play распространяет вирусы, которые опасны для Android
Опубликованы рендеры смартфона Google Pixel 6A — он может лишиться 3,5-мм разъёмаОпубликованы рендеры смартфона Google Pixel 6A — он может лишиться 3,5-мм разъёма
Google выпустила обновление прошивки Pixel 6 для улучшения сканирования отпечатков пальцевGoogle выпустила обновление прошивки Pixel 6 для улучшения сканирования отпечатков пальцев
Google добавила возможность устанавливать приложения на Android TV через смартфонGoogle добавила возможность устанавливать приложения на Android TV через смартфон
Обновление ПО устранит автоматические звонки по произвольным номерам в новом Google Pixel 6Обновление ПО устранит автоматические звонки по произвольным номерам в новом Google Pixel 6
Google работала над разблокировкой Pixel 6 по лицу, но не успела закончить к моменту запуска смартфонаGoogle работала над разблокировкой Pixel 6 по лицу, но не успела закончить к моменту запуска смартфона
Флагманский Google Pixel 6 Pro оказался весьма прочным и устойчивым к царапинам, но не огнюФлагманский Google Pixel 6 Pro оказался весьма прочным и устойчивым к царапинам, но не огню
Google изменит систему входа в учетную запись в ноябреGoogle изменит систему входа в учетную запись в ноябре
Последние новости
Подгружаем последние новости