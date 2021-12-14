Vodafone запустил новую услугу для своих абонентов: как получить дополнительную SIM-карту для смартфона или планшета

Vodafone запустил новую услугу для своих абонентов, которая позволит им получить дополнительную SIM-карту с мобильным интернетом, которую можно будет использовать для второго устройства – смартфона, планшета или ноутбука.

Акция получила название "Интернет для 2-го девайса". Абоненты Vodafone получат возможность подключить к одному номеру основную и дополнительную карты и не только делиться интернет-трафиком в пределах своего тарифа, но отслеживать его использование и контролировать баланс обеих карт.

Основная и дополнительная карты Vodafone будут иметь общий баланс и использовать интернет в рамках одного тарифа. В отличие от раздачи интернета, при использовании услуги "Интернет для 2-го девайса", сессия не будет прерываться даже во время голосового вызова.

Дополнительная SIM-карта Vodafone позволяет пользоваться исключительно интернетом 3G или 4G в любой точке сети Vodafone. Через нее невозможно записывать и отправлять голосовые и SMS услуги, а также запросы USSD.

Услугу "Интернет для 2-го девайса" можно заказать в одном из тарифных планов Vodafone - RED XXL, ULTRA, ULTRA VIP, SuperNet Unlim, RED XL или в бизнес-тарифах Red Business L, Red Business Ultra, Red, Business XL , Red Business Ultra VIP, Red Business VIP. Для этого нужно приобрести стартовый пакет Power SIM стоимостью 25 грн (в интернет-магазине или в любом магазине Vodafone).

Для абонентов тарифов SuperNet Unlim, RED XL та Red Business L первый месяц будет бесплатным, а со второго месяца — услуга будет стоить 50 грн в месяц. Для всех остальных абонентов услуга "Интернет для 2-го девайса" полностью бесплатна. Использовать дополнительную карту Vodafone можно не только в планшетах и смартфонах, но и ноутбуках, модемах и даже в автомагнитолах.

Ранее сообщалось, что Vodafone назвал новую стоимость услуг после очередного повышения тарифов с 24 декабря.