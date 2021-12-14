"Дия" начала тестировать выдачу 1000 грн для полностью вакцинированных украинцев

"Дия" тестирует онлайн-услугу выдачи 1000 грн в рамках проекта "єПідтримка", из-за чего возможны перебои в работе сервиса.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы тестируем самую масштабную онлайн-услугу за всю историю Украины - возможность получить 1000 грн в рамках проекта "єПідтримка". Потенциально 8 млн клиентов получат услугу за чуть больше одной недели", - написал он в Telegram.

Он отметил, что проект стартует с 19 декабря, но уже с сегодняшнего дня Дия входит в бета-режим, чтобы все наладить.

"Бывает нестабильность работы, прошу заранее прощения. И эта неделя будет непростой", - отметил Федоров.

"В настоящее время все работает стабильно. Сертификаты генерируются, услуги предоставляются. Напомню, что в аэропортах и центрах массовой вакцинации работают наши команды поддержки, более 1000 команд в стране", - добавил вице-премьер.

Он подчеркнул, что после стабилизации одной масштабной услуги с генерацией сертификатов "Дия" перейдет к другой, еще более массовой. "Непрерывно. Но мы все дожимаем результат", - резюмировал Федоров.

Напомним, 8 декабря закон о направлении средств на программу "єПідтримка" был подписан президентом. 1000 гривень с виртуальных карточек можно потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кино, театр, музей, концертный зал или для поездок внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также на приобретение книг.

Зарегистрированные в "Дии" после проверки на соответствие установленным критериям смогут открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.

Денежные средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня начисления. Для получения выплат в программе "єПідтримка" на первом этапе нужно подать заявку в "Дии" до 29 декабря.