Lifecell снижает стоимость тарифов для новых абонентов, которые перешли от Киевстар и Vodafone

Lifecell радует абонентов снижением цен на один из своих самых популярных тарифов, в то время как Киевстар и Vodafone почти одновременно заявили о повышении стоимости своих пакетов услуг. Их главный конкурент решил этим воспользоваться и снизил стоимость самого популярного пакета услуг для новых клиентов, которые перенесут свой номер на lifecell, до 70 гривен в месяц.

Речь идет о тарифе "Просто Лайф", который включает в себя 5 ГБ мобильного интернета, безлимит внутри сети и 250 минут на другие номера на 4 недели. Этот же тариф действует для eSIM, что актуально для многих пользователей lifecell. "Просто Лайф" включает также безлимит на пользование приложением "Дия", в котором сосредоточены практически все цифровые социальные услуги.

Стоимость месячного пакета услуг для клиентов, которые перенесут свой номер с Киевстар и Vodafone на lifecell составит всего 70 гривен. Это при том, что для действующих абонентов lifecell пакет "Просто Лайф" стоит 80 гривен при условии, что клиент "подвязал" свой паспорт к номеру телефона. В ином случае - 90 гривен.

Lifecell также недавно представил выгодный тариф для школьников, стоимостью 75 гривен в месяц. Особенность этого тарифа в том, что его абоненты могут выбрать два номера, на которые на протяжении месяца можно будет звонить бесплатно (по 50 минут в день безлимита). Кроме того, в тариф будут входить 7 гигабайтов Интернета, полный безлимит на звонки на номера внутри сети lifecell и безлимитный интернет.

Ранее Vodafone назвал новую стоимость услуг после очередного повышения тарифов с 24 декабря.