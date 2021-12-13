Vodafone повышает стоимость услуг с 24 декабря

Vodafone начал рассылать своим абонентам смс-сообщения с новыми расценками на тарифы услуг. В частности, изменения коснутся абонентов тарифа Vodafone 4G Smart XS. Уже с 24 декабря этот тарифный план подорожает на 20%.

Vodafone назвал новую стоимость услуг после очередного повышения тарифов

По данным мобильного оператора, месячная плата за тариф Vodafone 4G Smart XS с 24 декабря вместо 45 гривен будет составлять 55 грн.

Звонки за границу абонентам греческих, израильских, индийских, испанских, канадских, немецких, польских, португальских, роSSийских, румынских, словацких, английских, американских, венгерских, французских, чешских, шведских операторов подорожают до 20 грн за 20 мин в сутки.

Звонки в Австралию, Бангладеш, Бельгию, Ватикан, Данию, Ирландию, Италию, Казахстан, Китай, Кипр, Мальту, Нигерию, Нидерланды, Норвегию, Пакистан, РоSSию, Узбекистан, Хорватию, Швейцарию будут стоить за 5 минут в сутки 25 грн.

Vodafone назвал новую стоимость услуг после очередного повышения тарифов

Vodafone также повышает стоимость текстовых сообщений на 1 грн. Вместо 2 грн, которые абоненты платили раньше, теперь за СМС придется заплатить 3 грн.

Также абоненты Vodafone смогут звонить в одну из 48 стран мира за 10 гривен (10 минут) или 5 гривен за минуту в другие страны. Стоимость СМС-сообщения составит 2 гривны.

Ранее о повышении тарифов для своих абонентов заявил мобильный оператор Киевстар. По словам президента компании Александра Комарова, стоимость услуг вырастет на 10%.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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