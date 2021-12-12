Киевстар через пять дней обновляет стоимость популярной услуги

Киевстар 17 декабря обновляет условия и стоимость услуги "Автотрекинг", которой пользуются тысячи абонентов мобильного оператора. С ее помощью можно отслеживать местоположение автомобиля и его техническое состояние.

В частности, в мобильном приложении "Автотрекинг" от Киевстар появятся опции GPS-трекинга и Bluetooth-метки для активации и деактивации режима охраны. Приложение сможет фиксировать маршрут и статистику максимальной и средней скорости передвижения, что облегчит контроль пользованием авто двумя или более водителями.

Кроме того, в приложении “Автотрекинг” появятся функции умного напоминания про техническое обслуживание и страхование авто. Их можно настроить на активацию после преодоления конкретного пробега, либо соответственно календарного плана ТО. Также Киевстар добавил функции информирования о пробках и учёте заправок.

С 17 декабря будет полностью обновлено устройство "Автомаяк", что сделает девайс еще более трудноотслеживаемым среди злоумышленников. Пользователи теперь смогут в случае необходимости сами заменять элементы питания устройства без помощи сервисного центра.

Абонентская плата за месяц пользования “Автомаяком” уже через пять дней составит 50 гривен или 2 гривны за день. Плата за пользование “Автоинформером” составит 65 гривен в месяц либо 3 гривны за день соответственно.

Ранее сообщалось, что 7 декабря Киевстар закрыл один из своих самых популярных тарифных планов.