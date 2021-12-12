Microsoft исправила ошибку Teams, которая вызывала сбой в Android

Microsoft выпустила обновлённую версию приложения Teams, которое ранее вызывало ошибку в работе смартфонов под управлением Android версий 10 и выше. Данная ошибка приводила к невозможности позвонить по номеру «911», который в ряде стран используется экстренными службами.

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Когда на телефоне под управлением Android 10 и выше имеется установленный клиент мессенджера Microsoft Teams, при попытке позвонить по номеру «911» система показывает начало вызова и даже даёт один гудок, после чего связь со службой так и не устанавливается. Как уточнили специалисты, это происходило потому, что, в отличие от других приложений, позволяющих совершать звонки, Teams при каждом «холодном» запуске создаёт экземпляр класса PhoneAccount в операционной системе.

Ранее стало известно, что ошибке был присвоен высокий приоритет, поскольку она касалась вызова экстренных служб, и её решением занялись одновременно Microsoft и Google . Microsoft уже обновила клиент, предотвратив возникновение ошибки в дальнейшем, однако и Google пообещала выпустить обновление платформы — релиз намечен на 4 января 2022 года. По словам Google , ошибка наблюдается только на «небольшом числе устройств» и лишь в том случае, когда пользователь не вошёл в учётную запись в приложении Teams.



