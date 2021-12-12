Microsoft исправила ошибку Teams, которая вызывала сбой в Android

Microsoft исправила ошибку Teams, которая вызывала сбой в Android

Microsoft выпустила обновлённую версию приложения Teams, которое ранее вызывало ошибку в работе смартфонов под управлением Android версий 10 и выше. Данная ошибка приводила к невозможности позвонить по номеру «911», который в ряде стран используется экстренными службами.

Источник изображения: #microsoft#.com

Когда на телефоне под управлением Android 10 и выше имеется установленный клиент мессенджера Microsoft Teams, при попытке позвонить по номеру «911» система показывает начало вызова и даже даёт один гудок, после чего связь со службой так и не устанавливается. Как уточнили специалисты, это происходило потому, что, в отличие от других приложений, позволяющих совершать звонки, Teams при каждом «холодном» запуске создаёт экземпляр класса PhoneAccount в операционной системе.

Ранее стало известно, что ошибке был присвоен высокий приоритет, поскольку она касалась вызова экстренных служб, и её решением занялись одновременно Microsoft и Google. Microsoft уже обновила клиент, предотвратив возникновение ошибки в дальнейшем, однако и Google пообещала выпустить обновление платформы — релиз намечен на 4 января 2022 года. По словам Google, ошибка наблюдается только на «небольшом числе устройств» и лишь в том случае, когда пользователь не вошёл в учётную запись в приложении Teams.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мобильный оператор Vodafone предупредил своих клиентов о повышении тарифов на связьМобильный оператор Vodafone предупредил своих клиентов о повышении тарифов на связь
Киевстар и другие операторы ограничат клиентам безлимитный мобильный интернетКиевстар и другие операторы ограничат клиентам безлимитный мобильный интернет
"Дия" теперь позволяет пользователям сменить мобильного оператора и перенести номер"Дия" теперь позволяет пользователям сменить мобильного оператора и перенести номер
Киевстар назвал самые популярные смартфоны среди своих абонентов в 2021 годуКиевстар назвал самые популярные смартфоны среди своих абонентов в 2021 году
Мобильное направление Samsung теперь будет называться MX BusinessМобильное направление Samsung теперь будет называться MX Business
Блок рекламы


Похожие новости
Google выпустила первую бета-версию Android 12L — специальной версии ОС для складных смартфонов и планшетовGoogle выпустила первую бета-версию Android 12L — специальной версии ОС для складных смартфонов и планшетов
Смартфоны Android будут следить за пользователямиСмартфоны Android будут следить за пользователями
Google Play распространяет вирусы, которые опасны для AndroidGoogle Play распространяет вирусы, которые опасны для Android
"Дия" дала массовый сбой: после обновления в приложении исчезли COVID-сертификаты и паспорта"Дия" дала массовый сбой: после обновления в приложении исчезли COVID-сертификаты и паспорта
Google добавила возможность устанавливать приложения на Android TV через смартфонGoogle добавила возможность устанавливать приложения на Android TV через смартфон
Skype получил новые функции на Android-смартфонахSkype получил новые функции на Android-смартфонах
Три полезные функции браузера Chrome в Android-смартфонахТри полезные функции браузера Chrome в Android-смартфонах
Google анонсировала Android 12L — платформу для гаджетов с большими экранамиGoogle анонсировала Android 12L — платформу для гаджетов с большими экранами
На смартфонах Google Pixel обнаружились проблемы после обновления до Android 12На смартфонах Google Pixel обнаружились проблемы после обновления до Android 12
Android-смартфоны получили новые эксклюзивные функции от GoogleAndroid-смартфоны получили новые эксклюзивные функции от Google
Последние новости
Подгружаем последние новости