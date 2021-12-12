Киевстар, Vodafone и lifeсell не будут предоставлять клиентам безлимитный мобильный интернет

Безлимитный мобильный интернет, который декларируют в своих тарифных планах украинские операторы мобильной связи, на самом деле, не такой уж безлимитный. У Киевстар, Vodafone и lifeсell есть определенные объемы трафика, после которых пользователи "безлимитного" интернета начинают испытывать затруднения с доступом ко всемирной сети. Им просто резко ограничивают скорость.

Киевстар, Vodafone и lifeсell отказываются от безлимитного мобильного интернета

А вскоре эту услугу вообще могут отменить, поскольку на самом деле в ней нуждается весьма ограниченное число клиентов. Возможно, для них ее оставят, однако стоить она будет дорого.

Уже сейчас ни один из трех крупнейших отечественных мобильных операторов (Киевстар, Vodafone и lifeсell ) не предоставляет клиентам полностью безлимитного мобильного интернета. По достижении какого-то порогового значения трафика мобильный оператор снижает клиенту скорость доступа в интернет, рассказывает управляющий партнер консалтинговой компании E&C Group Анатолий Фроленков.

Киевстар, Vodafone и lifeсell отказываются от безлимитного мобильного интернета

Люди, заказывающие тарифные планы с безлимитным мобильным интернетом, на самом деле, в среднем используют около 21 гигабайта трафика, говорят представители мобильных операторов. Поэтому для них этот "безлимит" вписывается в конкретные рамки.

Каждый провайдер установил для различных тарифных планов свою верхнюю границу "безлимитного мобильного интернета". При этом в Киевстар, например, говорят, что все же оставили один тарифный план, в котором не ограничены ни трафик, ни скорость.

По мнению телеком-эксперта Романа Химича, безлимитный мобильный интернет на сегодня – не более, чем маркетинговая уловка мобильных операторов. А на самом деле все уже лимитировано.

Напомним, мобильный интернет от Vodafone "разогнали" до максимально высокой скорости.


Марченко Любов, Тудей

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