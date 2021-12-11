Чрезвычайники анонсировали мобильное приложение "Спасение в горах"

Прикарпатские спасатели презентовали систему GРS-мониторинга для безопасности туристов "Спасение в горах". Об этом сообщили в МВД .

Путешественники смогут зарегистрироваться и отправить сигнал "SOS" со своими географическими координатами через мобильное приложение "Спасение в горах" (доступен для Android, вскоре появится на iOS).

Приложение будет работать даже при плохом мобильном покрытии.

Сама система тестировалась около полугода, а со вчерашнего дня она заработала по полной.

Система может мониторить передвижение самостоятельных туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности.

Она также отслеживает в реальном времени текущее местонахождение поисково-спасательных групп и маршрутов их передвижения и в автоматическом режиме принимает и обрабатывает сообщения о чрезвычайных событиях от туристов и туристических групп.

Функционал приложения позволяет верифицированным пользователям при попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажатием отправлять в горную поисково-спасательную службу сообщения о ЧС с точными координатами места происшествия.

Приложение доступно на сайте ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в разделе «регистрация туристических групп», а уже через несколько дней его можно будет скачать из Play Market.