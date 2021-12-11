Мобильный оператор Vodafone предупредил своих клиентов о повышении тарифов на связь

Vodafone рассылает предупреждение своим клиентам о повышении тарифов на связь. Повышение стоимости тарифа на сей раз коснется лишь части клиентов этого мобильного оператора.

Vodafone предупредил своих клиентов о повышении тарифов на связь

Так, о повышении тарифов на мобильную связь уже сообщили клиентам, которые пользуются тарифным планом Vodafone 4G Smart XS.

Нужно сказать, что на сегодня – это самый дешевый тариф от Vodafone и один из самых дешевых мобильных тарифов в Украине вообще. Стоимость этого тарифного плана до сих пор составляла 45 гривен в месяц. Однако теперь его цена вырастет более чем на 20% - до 55 гривен.

Vodafone предупредил своих клиентов о повышении тарифов на связь

Абоненты, которые пользуются этим тарифным планом, уже получили от компании Vodafone соответствующие SMS:

"Имеем новость об изменениях. С 24.12 Ваш тариф Vodafone 4G Smart XS будет стоит 55 грн/мес. Он и далее будет оставаться самым дешевым в Vodafone. Другие условия не меняются".

Напомним, Vodafone сделал роскошный новогодний подарок своим абонентам. Мобильный оператор запускает акцию "С Vodafone все свои". Эта акция позволит безлимитно общаться с абонентами других мобильных операторов нашей страны. Кроме того, абоненты, которые подключатся к этой акции, смогут без ограничений пользоваться мессенджерами. Услуга будет действовать до конца зимы, то есть, до 28 февраля 2022 года.


Марченко Любов, Тудей

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