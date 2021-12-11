Мобильное направление Samsung теперь будет называться MX Business

Ранее на этой неделе Samsung объявила об объединении мобильного подразделения со своим бизнесом по производству бытовой электроники. Теперь компания объявила о переименовании мобильного направления. Вместо прежнего Mobile Communications мобильный департамент будет называться MX Business, что расшифровывается как Mobile Experience Business (направление мобильного опыта).

Источник изображений: Samsung

Компания также объявила, что ребрендинг, о котором было объявлено 10 декабря, вступает в силу немедленно. С этого момента новое название будет использоваться во всех официальных документах компании. В пресс-релизе сообщается, что переименование в MX было необходимо для того, чтобы подчеркнуть новое направление, которого компания будет придерживаться в своём мобильном бизнесе. Речь идёт о повышенном внимании к пользовательскому опыту, услугам и построению экосистемы. Это выходит за рамки простого создания мощных устройств. Объединённое подразделение возглавит ТМ Ро (TM Roh).

«Мы рады объявить о переименовании нашего бизнеса после десятилетий инноваций и лидерства в мобильной индустрии, — сказал ТМ Ро (TM Roh). — Мы верим, что со сменой названия шагнем в новую эру в мобильных инновациях, где сможем создать еще больше захватывающих возможностей для пользователей Galaxy».

Кроме того, в пятницу Samsung официально подтвердила, что примет участие в выставке CES 2022, которая пройдёт в январе в Лас-Вегасе. Основной доклад компании запланирован на 5:30 по московскому времени 5 января. Ожидается, что на CES 2022 будет представлен доступный флагман Galaxy S21 FE.



