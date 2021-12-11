Мобильное направление Samsung теперь будет называться MX Business

Мобильное направление Samsung теперь будет называться MX Business

Ранее на этой неделе Samsung объявила об объединении мобильного подразделения со своим бизнесом по производству бытовой электроники. Теперь компания объявила о переименовании мобильного направления. Вместо прежнего Mobile Communications мобильный департамент будет называться MX Business, что расшифровывается как Mobile Experience Business (направление мобильного опыта).

Источник изображений: Samsung

Компания также объявила, что ребрендинг, о котором было объявлено 10 декабря, вступает в силу немедленно. С этого момента новое название будет использоваться во всех официальных документах компании. В пресс-релизе сообщается, что переименование в MX было необходимо для того, чтобы подчеркнуть новое направление, которого компания будет придерживаться в своём мобильном бизнесе. Речь идёт о повышенном внимании к пользовательскому опыту, услугам и построению экосистемы. Это выходит за рамки простого создания мощных устройств. Объединённое подразделение возглавит ТМ Ро (TM Roh).

«Мы рады объявить о переименовании нашего бизнеса после десятилетий инноваций и лидерства в мобильной индустрии, — сказал ТМ Ро (TM Roh). — Мы верим, что со сменой названия шагнем в новую эру в мобильных инновациях, где сможем создать еще больше захватывающих возможностей для пользователей Galaxy».

Мобильное направление Samsung теперь будет называться MX Business

Кроме того, в пятницу Samsung официально подтвердила, что примет участие в выставке CES 2022, которая пройдёт в январе в Лас-Вегасе. Основной доклад компании запланирован на 5:30 по московскому времени 5 января. Ожидается, что на CES 2022 будет представлен доступный флагман Galaxy S21 FE.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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