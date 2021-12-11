Киевстар и другие операторы ограничат клиентам безлимитный мобильный интернет

Безлимитный мобильный интернет от Киевстар, на самом деле, имеет ограничение по гигабайтам и ограничение по скорости. Об этом стало известно из ответа самого мобильного оператора.

Киевстар и другие операторы ограничат своим клиентам безлимитный мобильный интернет

Оказывается, безлимитный мобильный интернет таковым считается лишь условно. На самом деле, он имеет свои ограничения. В Киевстар учли, сколько интернета на самом деле используют абоненты с неограниченным интернетом. Выяснилось, что в среднем они используют около 21 гигабайта в месяц.

Опираясь на эту статистику, Киевстар предлагает своим клиентам тарифные планы, в которые входят от 5 до 25 гигабайт в месяц. В компании считают, что тариф величиной в 25 гигабайт уже условно можно считать неограниченным.

Киевстар и другие операторы ограничат своим клиентам безлимитный мобильный интернет

"Мы прогнозируем, что постепенно и на украинском рынке тарифами с безлимитным интернетом будет пользоваться все меньше людей, безлимиты станут решением только для небольшого процента клиентов", – заявили в пресс-службе компании.

На самом деле очень немного клиентов используют за месяц больший трафик, говорят в Киевстар. Для них провайдер предусмотрел действительно безлимитный интернет. Хотя, как выяснилось, и в нем есть свое ограничение.

Речь идет о контрактных клиентов, которые подключены на самые дорогие тарифные планы. Им провайдер предоставляет 40 гигабайт в месяц на высокой скорости. При этом, если они превышают этот порог, оператор снижает для них скорость до 0,8 Мбит/с. Этот прием называют "шейпингом".

Похожие ограничения по трафику и скорости существуют не только у Киевстар, но и у Vodafone.

У lifecell также есть свои пороговые значения "безлимитного" интернета, за которым наступает ограничение скорости. Правда, у этого оператора в самых дорог них тарифных планах скорость ограничивают только после 150 гигабайт.

Напомним, Киевстар закрыл один из самых популярных тарифных планов - "Безлим WoW". Однако им еще смогут пользоваться абоненты, которые подключились к нему до 7 декабря.


Марченко Любов, Тудей

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