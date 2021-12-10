На Apple подали в суд за то, что смарт-часы Apple Watch якобы небезопасны

В минувший четверг в федеральный суд Калифорнии подали иск, в котором утверждается, что смарт-часы Apple Watch имеют «нераскрытую и неоправданно опасную угрозу безопасности». В иске перечислены все модели смарт-часов компании, от первых Apple Watch до новейших Watch Series 6.

Источник изображения: Apple

В частности, в иске указан тот факт, что в смарт-часах Apple Watch якобы отсутствует какое-либо «тепловое или иное решение для предотвращения и/или уменьшения опасности отсоединения, разрушения или трещины экрана часов в результате недостаточного пространства, выделенного в устройстве для прямоугольной батареи».

В иске упоминается несколько истцов, у которых были проблемы с вздутием батареи у их смарт-часов Apple Watch. То есть заявители недовольны, что в результате вздутья батареи в их часах был повреждён экран.

Заявители рассчитывают на то, что иск получит статус коллективного. Заявители потребовали рассмотрения дела судом присяжных, а также возмещения убытков для истцов и присоединившихся к коллективному иску, а также раскрытия несовершенства конструкции смарт-часов.

Следует отметить, что аналогичные дела были возбуждены в прошлом в отношении батарей смартфонов iPhone , и ни одно из них не закончилось решением в пользу заявителя.



