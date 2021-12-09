Telegram запретил скриншоты и пересылку сообщений в группах

Telegram представил обновленную версию 8.3 для смартфонов Android и iOS. Пользователям представлены новые удобные функции, но кроме этого, их ждет ряд ограничений. В частности, авторы анонимных Telegram-каналов смогут запрещать подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана в чатах.

Telegram в новой версии запретил делать скриншоты и пересылать сообщения в группах

Чтобы активировать новую опцию и включить защиту в Telegram, надо нажать на пункт "Тип группы/канала" в настройках и "Запретить копирование". Сделать это могут авторы каналов.

Также в Telegram появилась возможность удалять сообщения за конкретный промежуток времени для всех участников беседы в личных чатах. Это добавляет еще большей анонимности пользователям.

В публичных группах в Telegram пользователям также дали возможность оставлять комментарии под обсуждениями разных тем. Чтобы другие пользователи не имели доступа к вашему аккаунту, можно отправлять сообщения от имени канала, а не от личного имени.

Telegram в новой версии запретил делать скриншоты и пересылать сообщения в группах

В новой версии Telegram 8.3. пользователи также получили восемь новых цветовых тем, возможность авторизации в мессенджере через звонок, управление подключёнными устройствами, функцию распознавание текста на фото для устройств с iOS 13, форматирование текста в подписях к фото и видео на iOS.

Ранее сообщалось, что Telegram вводит платную функцию для своих пользователей.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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