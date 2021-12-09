Киевстар закрыл один из самых популярных тарифных планов

Киевстар закрыл свой тариф "Безлим WoW". У абонентов было время до 7 декабря включительно еще успеть отключить этот тарифный план, а уже с 8 декабря подключение стало недоступным.

Клиенты Киевстара смогут продолжить пользоваться тарифом "Безлим WoW", если они успели подключить его до 7 декабря. Всем остальным абонентам мобильный оператор предлагает выбрать среди ряда тарифов с безлимитным интернетом, условия которых похожи с "Безлим WoW".

Среди наиболее приемлемых вариантов – тарифный план "Твой Оптимум". В пакет услуг стоимостью 250 гривен входит 23 Гб мобильного интернета, безлимит на Киевстар, 200 мин на другие операторы и 200 СМС по Украине. Кроме того, абоненты этого тарифа имеют право безлимитно пользоваться соцсетями, приложениями "Дия", Netflix и многими образовательными приложениями.

При переходе на этот тариф Киевстар дает новым абонентам выбрать дополнительную "суперсилу" (услугу без доплат). Например, домашний интернет , Киевстар ТВ, 5 ГБ мобильного интернета , SIM-карту для планшета или другого смартфона , 100 минут на другие сети и за границу.

При переходе на тариф "Твой оптимум" с мобильного счета снимется 250 грн. Поэтому не забудьте пополнить счет, прежде чем подключаться к тарифу. Далее абонентская плата будет автоматически сниматься раз в 4 недели.

Если средств на счете в день оплаты тарифа недостаточно, Киевстар снимет 10 грн за дневной пакет услуг, и вы получите 100 МБ и безлим в сети Киевстар. То, что вы не ипользовали в этот день, аннулируется.

Напомним, в ноябре Киевстар закрыл подключение к дешевому тарифу Smart Регион.