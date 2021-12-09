Киевстар закрыл один из самых популярных тарифных планов

Киевстар закрыл свой тариф "Безлим WoW". У абонентов было время до 7 декабря включительно еще успеть отключить этот тарифный план, а уже с 8 декабря подключение стало недоступным.

Киевстар закрыл один из самых популярных тарифных планов

Клиенты Киевстара смогут продолжить пользоваться тарифом "Безлим WoW", если они успели подключить его до 7 декабря. Всем остальным абонентам мобильный оператор предлагает выбрать среди ряда тарифов с безлимитным интернетом, условия которых похожи с "Безлим WoW".

Среди наиболее приемлемых вариантов – тарифный план "Твой Оптимум". В пакет услуг стоимостью 250 гривен входит 23 Гб мобильного интернета, безлимит на Киевстар, 200 мин на другие операторы и 200 СМС по Украине. Кроме того, абоненты этого тарифа имеют право безлимитно пользоваться соцсетями, приложениями "Дия", Netflix и многими образовательными приложениями.

Киевстар закрыл один из самых популярных тарифных планов
При переходе на этот тариф Киевстар дает новым абонентам выбрать дополнительную "суперсилу" (услугу без доплат). Например, домашний интернет, Киевстар ТВ, 5 ГБ мобильного интернета, SIM-карту для планшета или другого смартфона, 100 минут на другие сети и за границу.

При переходе на тариф "Твой оптимум" с мобильного счета снимется 250 грн. Поэтому не забудьте пополнить счет, прежде чем подключаться к тарифу. Далее абонентская плата будет автоматически сниматься раз в 4 недели.

Если средств на счете в день оплаты тарифа недостаточно, Киевстар снимет 10 грн за дневной пакет услуг, и вы получите 100 МБ и безлим в сети Киевстар. То, что вы не ипользовали в этот день, аннулируется.

Напомним, в ноябре Киевстар закрыл подключение к дешевому тарифу Smart Регион.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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