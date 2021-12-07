Киевстар назвал самые популярные смартфоны среди своих абонентов в 2021 году

Абонентами Киевстар чаще становятся владельцы смартфонов Xiaomi и Samsung. Такие данные обнародовал мобильный оператор после аналитического исследования.

Киевстар назвал самые популярные смартфоны среди своих абонентов в 2021 году

Подсчитано, что абонентами Киевстар в Украине является 18 млн человек. Около 16,6 млн смартфонов абонентов мобильного оператора поддерживают 4G. Только 1,4 млн абонентов имеют смартфоны, не поддерживающие технологию 4G. По сравнению с 2020 годом таких телефонов стало вдвое меньше.

В Киевстар напомнили, что если ваша SIM-карта не поддерживает технологию 4G, ее можно бесплатно заменить ее в любом магазине Киевстар. А при условии обмена старого смартфона при покупке нового абоненты мобильного оператора могут получить дополнительную скидку на смартфоны. В частности, до конца февраля пользователи Киевстар могут стать участниками выгодной акции. Приобретая одну из акционных моделей смартфонов ZTE, каждый абонент получит специальный ТВ-пакет Киевстар ТВ на три месяца. Акция продлится до 28 февраля.

Киевстар назвал самые популярные смартфоны среди своих абонентов в 2021 году
Уже несколько лет по популярности среди клиентов Киевстар лидируют смартфоны от Xiaomi (32%) и Samsung (27%). Следующими по распространенности являются смартфоны Apple (13%), Huawei (9%) и Meizu (2%). Доля других брендов смартфонов составляет 17%.

Напомним, Киевстар объявил о повышении тарифов на свои услуги на 10% в 2022 году.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи абонентовКиевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи абонентов
Киевстар заявил о повышении стоимости тарифовКиевстар заявил о повышении стоимости тарифов
"Дия" теперь позволяет пользователям сменить мобильного оператора и перенести номер"Дия" теперь позволяет пользователям сменить мобильного оператора и перенести номер
Vodafone вводит безлимитные звонки на всех мобильных операторов до конца зимыVodafone вводит безлимитные звонки на всех мобильных операторов до конца зимы
Смартфоны Android будут следить за пользователямиСмартфоны Android будут следить за пользователями
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар заявил о повышении стоимости тарифовКиевстар заявил о повышении стоимости тарифов
Смартфоны Android будут следить за пользователямиСмартфоны Android будут следить за пользователями
Смартфоны на новом Snapdragon могут поставить крест на конфиденциальности — у них будет вечно активная фронтальная камераСмартфоны на новом Snapdragon могут поставить крест на конфиденциальности — у них будет вечно активная фронтальная камера
Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи абонентовКиевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи абонентов
Киевстар анонсировал повышение тарифов и появление новых услуг в 2022 годуКиевстар анонсировал повышение тарифов и появление новых услуг в 2022 году
Киевстар повышает стоимость тарифов со 2 декабряКиевстар повышает стоимость тарифов со 2 декабря
Vodafone предлагает своим абонентам купить смартфоны со скидкой до 50%Vodafone предлагает своим абонентам купить смартфоны со скидкой до 50%
Киевстар вдвое снизил стоимость популярных тарифовКиевстар вдвое снизил стоимость популярных тарифов
Киевстар предупредил абонентов о переносе их номеров с 1 декабряКиевстар предупредил абонентов о переносе их номеров с 1 декабря
Киевстар подробно рассказал об изменениях в тарифах со 2 декабряКиевстар подробно рассказал об изменениях в тарифах со 2 декабря
Последние новости
Подгружаем последние новости