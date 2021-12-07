Киевстар назвал самые популярные смартфоны среди своих абонентов в 2021 году

Абонентами Киевстар чаще становятся владельцы смартфонов Xiaomi и Samsung. Такие данные обнародовал мобильный оператор после аналитического исследования.

Подсчитано, что абонентами Киевстар в Украине является 18 млн человек. Около 16,6 млн смартфонов абонентов мобильного оператора поддерживают 4G. Только 1,4 млн абонентов имеют смартфоны, не поддерживающие технологию 4G. По сравнению с 2020 годом таких телефонов стало вдвое меньше.

В Киевстар напомнили, что если ваша SIM-карта не поддерживает технологию 4G, ее можно бесплатно заменить ее в любом магазине Киевстар. А при условии обмена старого смартфона при покупке нового абоненты мобильного оператора могут получить дополнительную скидку на смартфоны. В частности, до конца февраля пользователи Киевстар могут стать участниками выгодной акции. Приобретая одну из акционных моделей смартфонов ZTE , каждый абонент получит специальный ТВ-пакет Киевстар ТВ на три месяца. Акция продлится до 28 февраля.

Apple

Huawei

Уже несколько лет по популярности среди клиентов Киевстар лидируют смартфоны от Xiaomi (32%) и Samsung (27%). Следующими по распространенности являются смартфоны (13%),(9%) и Meizu (2%). Доля других брендов смартфонов составляет 17%.

Напомним, Киевстар объявил о повышении тарифов на свои услуги на 10% в 2022 году.