Продажи носимых устройств растут, несмотря на дефицит компонентов

Продажи носимых устройств растут, несмотря на дефицит компонентов

Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования мирового рынка носимых устройств в третьем квартале текущего года. Учитываются продажи беспроводных наушников, фитнес-трекеров, умных наручных часов и других гаджетов.

Источник изображения: pixabay.com / StockSnap

Сообщается, что поставки продуктов в обозначенных категориях растут, несмотря на глобальный дефицит электронных компонентов. Отгрузки за трёхмесячный период составили 138,4 млн штук, что на 9,9 % больше по сравнению с прошлогодним результатом (125,9 млн единиц).

В категории аудиоустройств зафиксирован рост на 26,5 % в годовом исчислении: такие гаджеты заняли 64,7 % в общем объёме носимых продуктов, реализованных в третьем квартале текущего года. Ещё 34,7 % пришлось на гаджеты, предназначенные для ношения на запястье.

Продажи носимых устройств растут, несмотря на дефицит компонентов

Источник изображения: IDC

Крупнейшим игроком мирового рынка носимых устройств является Apple с долей 28,8 % против 32,8 % годом ранее. На втором месте находится Samsung, чья доля за год поднялась с 8,9 % до 9,2 %. Замыкает тройку Xiaomi с результатом 9,2 % против 13,2 % в третьем квартале 2020-го.

Кроме того, в первую пятёрку вошли Huawei и Imagine Marketing (бренд BoAt), доли которых составили соответственно 7,9 % и 7,2 %. Все прочие поставщики носимых гаджетов сообща удерживают 37,7 % мирового рынка.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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