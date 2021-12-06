Samsung случайно опубликовал данные о новом смартфоне Galaxy S21 FE до официального анонса

Официально новый телефон будет представлен в январе 2022 года.

Samsung случайно опубликовал данные о новом смартфоне Galaxy S21 FE до официального анонса
Архівне фото

Компания Samsung случайно опубликовала информацию о новом смартфоне Galaxy S21 FE до официального анонса.

Об этом сообщил сайт SamMobile, передаёт LIGA.Tech.

Ссылаясь на блогера Эвана Бласса (блог @evleaks в Twitter), сайт сообщил о случайной утечке данных о смартфоне от его производителя. На сайте компании ненадолго появилась страница, посвященная Galaxy S21 FE.

На ней блогеру удалось увидеть номер этой модели SM-G990E/DS и первую официальную фотографию смартфона.

Фото: @evleaks

Cмартфон Galaxy S21 FE будет представлен официально 4 января 2022 года. Он оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,4 дюйма, процессором Qualcomm Snapdragon 888 или Exynos 2100, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ накопительной.

Напомним, в январе Samsung показал линейку Galaxy S21.

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