Неизвестный попытался похитить персональную информацию со сданного на гарантийный ремонт Google Pixel 5A

Неизвестный попытался похитить персональную информацию со сданного на гарантийный ремонт Google Pixel 5A

Гейм-дизайнер и автор нескольких книг Джейн Макгонигал (Jane McGonigal) рассказала о попытке кражи персональных данных с телефона Google Pixel 5A, который был отправлен почтой на гарантийный ремонт. Накануне она поведала о подробностях инцидента в Twitter и порекомендовала читателям не отправлять почтой свои устройства на ремонт по гарантии.

Источник изображения: store.#google#.com

В октябре госпожа Макгонигал отправила неисправный телефон на адрес официального сервисного центра Pixel в Техасе. Google заявила, что по указанному адресу устройство получено не было, хотя по трекингу сервиса FedEx оно всё-таки было доставлено на предприятие. В минувшую пятницу клиентке вернули деньги за гаджет, и буквально несколько часов спустя неизвестное лицо воспользовалось «пропавшим» телефоном для прохождения двухэтапной авторизации и входа в несколько аккаунтов Макгонигал, включая сервисы Dropbox, Gmail и Google Drive.

Женщина утверждает, что злоумышленник просматривал её снимки в купальнике, спортивном топе, обтягивающем платье, его даже заинтересовали фото шрамов после операции. Кроме того, из резервных адресов электронной почты были удалены уведомления системы безопасности. Google отреагировала на инцидент, и представитель компании Алекс Морикони (Alex Moriconi) заявил: «Мы проводим расследование по заявлению». Пока остаётся неизвестным, на каком этапе было похищено устройство: в мастерской или ещё на пересылке. Google настоятельно рекомендует перед отправкой на ремонт делать резервные копии всех данных на устройствах и проводить их полное удаление, но Макгонигал говорит, что в силу характера неисправности это не всегда возможно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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