Facebook Messenger получит встроенную функцию разделения счетов

Meta объявила о внедрении в фирменное приложение для обмена сообщениями Facebook Messenger встроенной функции разделения счетов. Её тестирование начнётся в США со следующей недели. Компания считает, что эта функция может быть полезна в таких ситуациях, как разделение счёта в ресторане или суммы оплаты за жильё с соседями по квартире.

Facebook Messenger получит встроенную функцию разделения счетов

Источник изображения: The Verge

С помощью новой функции пользователи смогут попросить деньги у людей прямо в групповом чате и увидеть, кто уже оплатил свою часть. Meta также добавила новые эффекты дополненной реальности, которые пользователи Facebook Messenger и Instagram смогут использовать во время групповых видеозвонков. Три из них, в том числе один, который имитирует буферизацию, доступны уже сейчас, а ещё один станет доступен 6 декабря.

Facebook Messenger получит встроенную функцию разделения счетов

Источник изображения: Meta

Напомним, что недавно Meta представила звуковые эмодзи для фирменных приложений. Два из них вдохновлены сериалом Очень странные дела, новый сезон которого выйдет следующим летом, а один проигрывает отрывок из песни Red Тейлор Свифт (Taylor Swift).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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