Vodafone запустил безлимитные звонки на все номера по Украине

Оператор сотовой связи Vodafone подготовил для своих абонентов приятный новогодний подарок. Безлимит на общение в мессенджерах и на звонки на номера всех украинских мобильных операторов может получить любой желающий абсолютно бесплатно.

Vodafone запустил новую беспрецедентную акцию для своих абонентов, которая будет действовать до конца зимы 2022 года. Подключить услугу "С Vodafone все свои" можно до 31 января 2022 включительно. Завершится действие акции 28 января 2022 года.

Для автоматического подключения абонентам тарифных планов Vodafone SuperNet 19 (Start, Pro, Pro-1, Turbo), Vodafone SuperNet (Start, Start, Pro, Pro, Turbo, Unlim), Vodafone 4G Smart (XS, S, S, S, M, XL), а также контрактных тарифов Vodafone Red (M, L, XL), Vodafone Business (S, M, L) достаточно оплатить свой месячный пакет услуг.

Пользователи других тарифных планов могут набрать комбинацию *888#, после активации услуги абоненты получат неограниченное количество минут для звонков на номера всех операторов Украины и безлимит на пользование мессенджерами в рамках услуги Online Pass.

Online Pass позволит абонентам Vodafone без ограничений и совершенно бесплатно пользоваться популярными мессенджерами Viber, Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype, Skype for Business и т.п. для общения и видеосвязи.

Напомним, всех абонентов Киевстар, Vodafone и lifecell поставят на учет или отключат от мобильной связи.