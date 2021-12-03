Киевстар заявил о повышении стоимости тарифов

Мобильный оператор Киевстар объявил о повышении тарифов на свои услуги. Стоимость тарифных планов вырастет примерно на 10 процентов. При этом повышение цен затронет не все тарифные планы, а только их часть.

Киевстар сделал заявление о повышении стоимости тарифов

О том, каким образом и почему Киевстар планирует повышать тарифы на свои услуги, рассказал президент компании Александр Комаров.

По словам руководителя самого крупного в Украине мобильного оператора, повышение стоимости на услуги Киевстар не происходит без повышения объема услуг. Вначале компания расширяет спектр услуг в тарифных планах, а затем объявляет о повышении стоимости на них. Следующий год не станет исключением.

"Где-то раз в год мы выпускаем новую тарифную линейку и стараемся ее наполнить каким-то новым содержанием. Впрочем, тарифы вырастут незначительно. К примеру, самый доступный тариф уже вырос всего на 10 грн – со 125 грн до 135 грн", - рассказал руководитель компании.

Повышение тарифов не предусматривает существенного их удорожания. В среднем обновленные тарифные планы дорожают на 9,5% в год. Киевстар намерен и далее придерживаться этой тенденции.

По итогам третьего квартала 2021 года средний доход с одного абонента Киевстар составил примерно 86 гривен говорит Комаров. Значит, в 2022 году этот средний доход вырастет на сумму до 9 гривен.

Киевстар уже повысил некоторые тарифы со 2 декабря

Это повышение коснулось тех абонентов, которые пользуются пакетами услуг с предоплатой. Причем, как и говорит президент, Киевстар увеличил возможности этих тарифных планов. В частности, прибавил количество мегабайт интернета и повысил лимит суммарной длительности звонков на другие сети.

Речь идет о таких тарифных планах: "Общение без границ 2019", "Общение без границ 2019" с опцией "Без Мегабайт", "Развлечения без границ 2019", "Видео без границ 2019", "Безлим Видео", "Максимальный безлим 2019", "Онлайн без границ", "Киевстар Комфорт" и "Дайте еще!".

Кроме того, пользователи этих тарифных планов получат по две "Суперсилы", которые будут действовать постоянно.

Напомним, Киевстар предупредил своих абонентов о закрытии подключения к тарифному плану Безлим Wow. С 8 декабря 2021 года новые абоненты не смогут получить пакет услуг с домашним интернетом.


Марченко Любов, Тудей

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