Смартфоны Android будут следить за пользователями

В новых моделях смартфонов на Android фронтальная камера будет работать круглосуточно, даже если пользователь ее не включал. Кроме того, селфи-камеры смогут распознавать лицо владельца телефона. Таким образом, возможности ведения слежки за людьми выходят на новый уровень.

Пока многие считают, что слежка за владельцами смартфонов – это всего лишь смешные выдумки конспирологов. Но вице-президент по управлению продуктами компании Qualcomm Technologies Джадд Хип заявил, что новый процессор Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm , которым оснастят смартфоны на Android, будет держать селфи-камеру постоянно включенной.

Возможности процессора Snapdragon 8 Gen 1 впечатляют. Мало того, что селфи-камера будет постоянно работать, она сможет распознавать лицо владельца смартфона. Первые модели с новым процессором появятся в продаже в начале 2022 года.

Джадд Хип утверждает, что установка нового процессора на смартфоны Android сделает их еще более удобными для пользователей. Например, блокировка телефона будет происходить, если в поле зрения фронтальной камеры какое-то время не попадает лицо владельца. После чего можно будет одним только взглядом разблокировать устройство.

Однако, при этом, у человека не будет выбора, включать функцию постоянно работы фронтальной камеры или нет. Этот факт пугает пользователей, поскольку в таком случае нарушаются права потребителей, а их конфиденциальность оказывается под угрозой.

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