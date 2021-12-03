Смартфоны Android будут следить за пользователями

В новых моделях смартфонов на Android фронтальная камера будет работать круглосуточно, даже если пользователь ее не включал. Кроме того, селфи-камеры смогут распознавать лицо владельца телефона. Таким образом, возможности ведения слежки за людьми выходят на новый уровень.

Смартфоны Android оснастят камерой, которая будет следить за пользователем

Пока многие считают, что слежка за владельцами смартфонов – это всего лишь смешные выдумки конспирологов. Но вице-президент по управлению продуктами компании Qualcomm Technologies Джадд Хип заявил, что новый процессор Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm, которым оснастят смартфоны на Android, будет держать селфи-камеру постоянно включенной.

Возможности процессора Snapdragon 8 Gen 1 впечатляют. Мало того, что селфи-камера будет постоянно работать, она сможет распознавать лицо владельца смартфона. Первые модели с новым процессором появятся в продаже в начале 2022 года.

Смартфоны Android оснастят камерой, которая будет следить за пользователем

Джадд Хип утверждает, что установка нового процессора на смартфоны Android сделает их еще более удобными для пользователей. Например, блокировка телефона будет происходить, если в поле зрения фронтальной камеры какое-то время не попадает лицо владельца. После чего можно будет одним только взглядом разблокировать устройство.

Однако, при этом, у человека не будет выбора, включать функцию постоянно работы фронтальной камеры или нет. Этот факт пугает пользователей, поскольку в таком случае нарушаются права потребителей, а их конфиденциальность оказывается под угрозой.

Напомним, ранее эксперты назвали самые лучшие антивирусы для смартфонов на Android.


Шевченко Лилия, Тудей

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