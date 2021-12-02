Vodafone вводит безлимитные звонки на всех мобильных операторов до конца зимы

Vodafone дарит своим абонентам в канун новогодних праздников приятный бонус. Мобильный оператор запускает акцию "С Vodafone все свои", в рамках которой можно получить безлимитные звонки на всех операторов Украины и использование мессенджеров без ограничений.

Vodafone вводит безлимитные звонки на всех мобильных операторов до конца зимы

Акция будет действовать до конца февраля 2022 года. Стать ее участником могут все абоненты Vodafone до 31 января 2022 включительно. Для подключения выберите комбинацию *888#. Клиенты, которые подадут заявку на активацию, получат неограниченное количество минут для звонков на номера всех операторов Украины и безлимит на пользование мессенджерами в рамках услуги Online PASS до 28 февраля 2022 года.

Подобную акцию Vodafone проводил и прошлой зимой. Тогда пользователи мобильного оператора активно участвовали в ней. Услуга Online Pass позволяет без ограничений и без платы за трафик пользоваться популярными мессенджерами для общения и видеосвязи – Viber, Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype, Skype for Business, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat и FaceTime.

Vodafone вводит безлимитные звонки на всех мобильных операторов до конца зимы
Стать участниками акции "С Vodafone все свои" могут абоненты следующих тарифных планов:

  • Vodafone SuperNet 19 (Start, Pro, Pro-1, Turbo), Vodafone SuperNet (Start, Start, Pro, Pro, Turbo, Unlim), Vodafone 4G Smart (XS, S, S, S, M, XL);
  • контрактных тарифов Vodafone Red (M, L, XL), Vodafone Business (S, M, L).

Достаточно оплатить свой месячный пакет услуг и мобильный оператор автоматически подключит неограниченный трафик и звонки на другие сети.

Ранее сообщалось, что Vodafone предлагает своим абонентам приобрести телефоны со скидкой до 50%.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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