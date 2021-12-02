Vodafone вводит безлимитные звонки на всех мобильных операторов до конца зимы

Vodafone дарит своим абонентам в канун новогодних праздников приятный бонус. Мобильный оператор запускает акцию "С Vodafone все свои", в рамках которой можно получить безлимитные звонки на всех операторов Украины и использование мессенджеров без ограничений.

Акция будет действовать до конца февраля 2022 года. Стать ее участником могут все абоненты Vodafone до 31 января 2022 включительно. Для подключения выберите комбинацию *888#. Клиенты, которые подадут заявку на активацию, получат неограниченное количество минут для звонков на номера всех операторов Украины и безлимит на пользование мессенджерами в рамках услуги Online PASS до 28 февраля 2022 года.

Подобную акцию Vodafone проводил и прошлой зимой. Тогда пользователи мобильного оператора активно участвовали в ней. Услуга Online Pass позволяет без ограничений и без платы за трафик пользоваться популярными мессенджерами для общения и видеосвязи – Viber, Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype, Skype for Business, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat и FaceTime.

Vodafone SuperNet 19 (Start, Pro, Pro-1, Turbo), Vodafone SuperNet (Start, Start, Pro, Pro, Turbo, Unlim), Vodafone 4G Smart (XS, S, S, S, M, XL);

контрактных тарифов Vodafone Red (M, L, XL), Vodafone Business (S, M, L).

Стать участниками акции "С Vodafone все свои" могут абоненты следующих тарифных планов:

Достаточно оплатить свой месячный пакет услуг и мобильный оператор автоматически подключит неограниченный трафик и звонки на другие сети.

Ранее сообщалось, что Vodafone предлагает своим абонентам приобрести телефоны со скидкой до 50%.