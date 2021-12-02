Смартфоны на новом Snapdragon могут поставить крест на конфиденциальности — у них будет вечно активная фронтальная камера

Смартфоны на новом Snapdragon могут поставить крест на конфиденциальности — у них будет вечно активная фронтальная камера

Фронтальная камера смартфонов, построенных на новом чипе Snapdragon 8 Gen 1 сможет всегда искать лицо пользователя, даже когда устройство заблокировано. Об этом в ходе презентации новейшей флагманской платформы Snapdragon 8 Gen 1, вице-президент Qualcomm по продуктам Джадд Хип (Judd Heape). Компания считает, что эта функция может открыть целый ряд новых возможностей. Однако также она способна создать серьёзную угрозу конфиденциальности.

Истчоник изображений: The Verge

Ни для кого не секрет, что целый ряд современных технологий используется для сбора персональных данных пользователей. И фронтальная камера, которая всё время захватывает изображение, в разрезе этого выглядит действительно устрашающе. По мнению экспертов, потенциальный вред от этой технологии намного перевешивает потенциальные преимущества и удобства, которые она предлагает.

Qualcomm заявляет, что основная идея новой функции заключается в том, что смартфон сможет разблокироваться увидев лицо владельца, не требуя от него никаких действий для этого. Пользователю не надо будет поднимать устройство или нажимать на экран, что на самом деле удобно, когда руки заняты, например в автомобиле. Qualcomm также продвигает функцию как повышающую безопасность смартфона. Например, устройство сможет заблокировать экран, обнаружив, что на него смотрит кто-то посторонний. Хотя такая функциональность может показаться полезной, едва ли она может стоить компромисса с точки зрения конфиденциальности.

Смартфоны на новом Snapdragon могут поставить крест на конфиденциальности — у них будет вечно активная фронтальная камера

Конечно стоит отметить, что умные устройства уже много лет используют постоянно включённые микрофоны, которые, например, помогают активировать голосовых помощников, таких как Apple Siri, Google Ассистент или Amazon Alexa. Однако постоянно включённая камера — это совершенно новый уровень. Не секрет, что Google Nest Hub Max и видеодомофоны также используют постоянно включённые камеры, однако эти устройства устанавливаются стационарно и не следуют за пользователем, куда бы он не пошёл.

В ходе презентации Snapdragon 8 Gen 1 Хип сказал, что изображения, получаемые с камеры не отправляются в облако и приложения на смартфоне не смогут получить к ним доступ. Кроме того, у пользователя будет возможность деактивировать постоянно включённую камеру. Однако это не гарантирует, что злоумышленники не смогут ею воспользоваться. Вероятно, эра флагманских смартфонов с заклеенной изолентой фронтальной камерой уже не за горами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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