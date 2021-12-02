Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи абонентов

Правительство Украины намерено в ближайшие годы взять на учет все смартфоны и мобильные номера украинцев. Операторов сотовой связи Киевстар, Vodafone и lifecell обяжут отключать от связи всех "подозрительных" абонентов, а иностранцам разрешат звонить по Украине не более 120 дней.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №6183. Главная цель документа, как утверждают авторы, это защита интересов государства и создание законодательства, которое будет отвечать всем требованиям Министерства цифровой трансформации. Помимо прочего, нардепы полагают, что принятие данного законопроекта будет приносить ежегодно в государственный бюджет Украины по два миллиарда гривен.

Если данный документ будет принят и подписан Президентом Украины, то он вступит в силу с 1 июля 2022 года. До этого времени Киевстар, Vodafone и lifecell должны будут внедрить автоматизированную информационную систему учета интернациональных идентификаторов, а также возьмут на себя обязательство ограничивать доступ к мобильной связи для некоторых абонентов.

В проекте закона предлагается создать три списка. В первом "Белом списке" будут зафиксированы все идентифицированные устройства, которыми можно пользоваться без ограничений. Во втором "Сером списке" окажутся смартфоны с временным доступом к пользованию. В третий "Черный список" внесут тех, кого украинские сотовые операторы должны будут отключить от мобильной связи.

Напомним, ранее компании Киевстар, Vodafone и lifecell объяснили, почему украинцам следует как можно скорее привязать SIM-карту к паспорту.