Киевстар анонсировал повышение тарифов и появление новых услуг в 2022 году

Президент компании Киевстар Александр Комаров на пресс-конференции в Киеве рассказал о нововведениях, которые ждут абонентов в новом году. В частности, мобильный оператор не просто повысит абонплату в своих тарифных планах, но и изменит наполнение пакетов, увеличив объем услуг. Также Комаров намекнул, когда ждать появление 5G в Украине.

По словам Комарова, в 2022 году тарифы будут меняться, но не для всех абонентов Киевстар. Средний доход от одного сотового пользователя в третьем квартале текущего года составил 86 грн/мес., и в дальнейшем мобильный оператор надеется сохранить такую динамику.

Услуга "Домашний интернет" от Киевстар за последние годы становится все популярнее. Президент компании отметил, что к "Домашнему интернету" уже подключилось 1,2 млн пользователей. При этом в села оператор с оптоволокном "заходить" не намерен, потому что это невыгодно.

В компании считают, что в селах "экономика не покрывает затраты", а работать в убыток Киевстар не намерен.

Кроме того, Киевстар в будущем готов пожертвовать технологией 3G и запустить 5G в Украине. Произойдет это не раньше, чем в 2025 году. Комаров считает, что запуск 5G будет оправдан, когда количество смартфонов с поддержкой технологии в сети достигнет 20% от общего количества девайсов, а сейчас это всего около 1%.

Ранее сообщалось, что со 2 декабря Киевстар увеличит объем услуг в некоторых тарифных планах для своих абонентов.