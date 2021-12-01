Google Play распространяет вирусы, которые опасны для Android

Популярный магазин Google Play оказался опасным для смартфонов, работающих на ПО Android. Вредоносные приложения-вирусы буквально заполонили Google Play и несут серьезную угрозу пользователям всего мира, включая Украину.

В Google Play обнаружены вирусы, которые воруют банковские данные у пользователей Android

Специалисты компании по кибербезопасности ThreatFactor обнаружили по меньшей мере двенадцать вредоносных приложений в Google Play, которые воруют банковские данные со смартфонов на Android. Опасные вирусы попадают в устройство при скачивании приложений для работы с криптовалютами, фитнесс-трекеров, сканеров QR-кодов и т.п.

Посредством приложений QR Scanner 2021, PDF Document Scanner, CryptoTracker, Free QR Code Scanner, Gym and Fitness Trainer, PDF AI: TEXT RECOGNIZER, CryptoTracker, PDF Document Scanner, QR CreatorScanner, а также их дубли с похожими названиями распространяются банковские трояны Alien, Anatsa и Hydra/Ermac.

В Google Play обнаружены вирусы, которые воруют банковские данные у пользователей Android

После того, как пользователь устанавливает любое из указанных приложений на своем смартфоне, на экране появляется предложение загрузить обновление. Если пользователь решает обновить приложение, то программа тут же сканирует устройство, чтобы выяснить его модель и версию Android, страну и регион. После оценки гаджета программа определяет, стоит ли загружать вирус на данный смартфон.

После загрузки вируса устройство продолжает работать без изменений, поэтому владелец даже не подозревает, что его смартфон уже заражен, а внедренный в систему троян может в любой момент скопировать и отправить киберпреступникам всю конфиденциальную информацию, включая логины и пароли для входа в банковскую систему.

Напомним, Android-смартфоны оказались уязвимыми для двух новых вирусов, которые проникают через Facebook.


Шевченко Лилия, Тудей

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