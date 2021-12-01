Смартфон Samsung Galaxy S21 FE предстал на пресс-рендерах в разных цветах

Интернет-источники обнародовали качественные пресс-изображения смартфона Galaxy S21 FE (Fan Edition), который компания Samsung, как ожидается, официально представит в январе следующего года.

Источник изображений: winfuture.de

Видно, что аппарат оснащён дисплеем с небольшим отверстием по центру в верхней области. Если верить имеющейся информации, применена 6,41-дюймовая панель AMOLED формата FHD+ с частотой обновления до 120 Гц.

Смартфон показан на рендерах в различных цветах. В тыльной части корпуса располагается тройная камера с оптическими компонентами, выстроенными в ряд по вертикали. Это 12-мегапиксельный основной блок, 12-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 8-мегапиксельный телефотоблок. Селфи-камера сможет формировать 32-мегапиксельные изображения.

В зависимости от региона продаж аппарат будет комплектоваться процессором Qualcomm Snapdragon 888 или Samsung Exynos 2100. Объём оперативной памяти LPDDR5 составит 8 или 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Гбайт.

Новинка будет поставляться с операционной системой Android 12, дополненной фирменной надстройкой One UI 3.1. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 25-ваттной подзарядки.

Называется европейская цена Galaxy S21 FE: модели со 128 и 256 Гбайт будут стоить соответственно 650 и 700 евро.



